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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da şoke eden görüntü: Marmara'yı kirleten dev gemiye rekor ceza! - Son dakika haberler

        Kirli suyu Marmara Denizi'ne tahliye etti!

        İstanbul'da şoke eden bir görüntü kaydedildi. Olayda Liberya bayraklı bir gemiden Marmara Denizi'ne kirli su tahliyesi yapıldığı ortaya çıktı. Valilikten yapılan açıklamada gemiye 31 milyon 858 lira ceza kesildiği kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 17:21 Güncelleme: 29.09.2023 - 17:25
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        Dev gemi Marmara'yı böyle kirletti!
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        İstanbul'da Marmara Denizi'ni kirleten Liberya bandıralı gemiye 31 milyon 858 bin 359 lira ceza kesildi.

        DHA'da yer alan habere göre İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "24 Eylül saat 11:50'de Küçükçekmece önlerinde demirleyen Liberya bandıralı ticari geminin denize kirli su tahliye ettiği yönünde ihbar alınmıştır. Olaya müdahale eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) ekipleri gemide yaptığı incelemede, geminin çevre kirliliğine sebebiyet verdiğini tespit etmiştir. Gemiye, Türkiye Çevre Ajansı tarafından ilgili kanunlar gereği 31 milyon 858 bin 359 lira para cezası kesilmiştir." denildi.

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