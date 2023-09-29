"SALIDAN BERİ KOKU VARDI"

Durumu komşularına da anlattığını belirten Bölükbaşı, "Salı öğleden beri koku vardı. Koku nereden geliyordu anlamadım. Karşı apartmanda oturuyorum. Bizim evimizde de hasar var. Tanıyordum oradakileri. Ben de evdeydim o saatte." dedi.