Flaş açıklama: Tadic, Ajax'a geri dönecektir
Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax'ın eski gözlemcisi Freek Jansen, yaz transfer döneminde Hollanda ekibinden Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe'ye transfer olan Dusan Tadic hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Jansen'in açıklamaları...
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Ajax'ın eski gözlemcisi Freek Jansen, kulüpten ayrılan ve Fenerbahçe'ye transfer olan Dusan Tadic'le ilgili açıklamalarda bulundu.
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"AJAX'A GERİ DÖNECEK"
Voetball International'e konuşan ve Tadic'in günün birinde Ajax'a döneceğinden emin olduğunu belirten Jansen, "Bence birkaç yıl içinde, futbol oynamayı bıraktığında geri dönecek. Tadic'i 10 yıl sonra Ajax'ın teknik direktörü olarak görüyorum. Kendisi de bunu istiyor. Bu tür insanlar gerçek Ajax hissine sahip insanlardır." dedi.
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"BOŞA BİR UĞRAŞTI"
Tadic'in kulüpten ayrılmasına şaşırmadığını da dile getiren Jensen, "Her şeyi bir arada tutmak ve işlerin yolunda gitmesi için gerçekten çok uğraştı. Ama bu boşa bir uğraştı" diye konuştu.
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"YAŞANANLAR TADIC'İ ÜZÜYOR"
"Şu anda Ajax'ta yaşananlar ve kulüpten nasıl ayrıldığı Tadic'i üzüyor." diyen Jansen, "Geçen yıl çok şey yapmak zorunda kaldı, değil mi? Bu da gözlerden kaçtı. Herkes onu sahadaki performansından dolayı eleştirdi ama soyunma odasında ve antrenman sahasında ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Bu daha önce de söylemiştim. Şu anda Ajax'ta olanları yaşamak zorunda kalmayacağı konusunda iyi hislerim var" sözlerini sarf etti.
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2018-2023 yılları arasında Ajax forması giyen Sırp futbolcu, Hollanda ekibinde 241 maçta, 105 gol attı ve 122 asist yaptı.
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Sezon başında katıldığı Fenerbahçe ile 13 maça çıkan Tadic, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
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