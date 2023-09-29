Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        18
        Galatasaray
        GS
        16
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        11
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        11
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        10
        Beşiktaş
        BJK
        10
        Trabzonspor
        TS
        9
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        7
        MKE Ankaragücü
        MKE
        6
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        6
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        6
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        6
        Pendikspor Futbol
        PNDK
        4
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        3
        İstanbulspor
        İST
        2
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Flaş açıklama: Tadic, Ajax'a geri dönecektir - Fenerbahçe Haberleri

        Flaş açıklama: Tadic, Ajax'a geri dönecektir

        Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax'ın eski gözlemcisi Freek Jansen, yaz transfer döneminde Hollanda ekibinden Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe'ye transfer olan Dusan Tadic hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Jansen'in açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 20:31 Güncelleme: 29.09.2023 - 20:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ajax'ın eski gözlemcisi Freek Jansen, kulüpten ayrılan ve Fenerbahçe'ye transfer olan Dusan Tadic'le ilgili açıklamalarda bulundu.

        • 2

          "AJAX'A GERİ DÖNECEK"

          Voetball International'e konuşan ve Tadic'in günün birinde Ajax'a döneceğinden emin olduğunu belirten Jansen, "Bence birkaç yıl içinde, futbol oynamayı bıraktığında geri dönecek. Tadic'i 10 yıl sonra Ajax'ın teknik direktörü olarak görüyorum. Kendisi de bunu istiyor. Bu tür insanlar gerçek Ajax hissine sahip insanlardır." dedi.

        • 3

          "BOŞA BİR UĞRAŞTI"

          Tadic'in kulüpten ayrılmasına şaşırmadığını da dile getiren Jensen, "Her şeyi bir arada tutmak ve işlerin yolunda gitmesi için gerçekten çok uğraştı. Ama bu boşa bir uğraştı" diye konuştu.

        • 4

          "YAŞANANLAR TADIC'İ ÜZÜYOR"

          "Şu anda Ajax'ta yaşananlar ve kulüpten nasıl ayrıldığı Tadic'i üzüyor." diyen Jansen, "Geçen yıl çok şey yapmak zorunda kaldı, değil mi? Bu da gözlerden kaçtı. Herkes onu sahadaki performansından dolayı eleştirdi ama soyunma odasında ve antrenman sahasında ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Bu daha önce de söylemiştim. Şu anda Ajax'ta olanları yaşamak zorunda kalmayacağı konusunda iyi hislerim var" sözlerini sarf etti.

        • 5

          2018-2023 yılları arasında Ajax forması giyen Sırp futbolcu, Hollanda ekibinde 241 maçta, 105 gol attı ve 122 asist yaptı.

        • 6

          Sezon başında katıldığı Fenerbahçe ile 13 maça çıkan Tadic, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Darbedilen asistan doktor yoğun bakımda
        Darbedilen asistan doktor yoğun bakımda
        Yeni yağışlara hazırlıklı olalım
        Yeni yağışlara hazırlıklı olalım
        Dev gemi Marmara'yı böyle kirletti!
        Dev gemi Marmara'yı böyle kirletti!
        New York sele teslim
        New York sele teslim
        “Enflasyonun yükünü azaltmak hepimizin görevi”
        “Enflasyonun yükünü azaltmak hepimizin görevi”
        Ünlü futbolcu intihara teşebbüs etti
        Ünlü futbolcu intihara teşebbüs etti
        İstanbul Park kapışması
        İstanbul Park kapışması
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        O apartman için yıkım kararı!
        O apartman için yıkım kararı!
        İşte nedeni
        İşte nedeni
        Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Demet Akbağ istifa etti
        Demet Akbağ istifa etti
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        iPhone 15'te aşırı ısınma şikayeti!
        iPhone 15'te aşırı ısınma şikayeti!
        "Kahraman değilim, hayata karşı endişemi sanatla aktarıyorum!"
        "Kahraman değilim, hayata karşı endişemi sanatla aktarıyorum!"
        TEKNOFEST gençliğinin ayak sesleri
        TEKNOFEST gençliğinin ayak sesleri
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        "Merak uyandırmaya devam edecek"
        "Merak uyandırmaya devam edecek"
        Habertürk Anasayfa