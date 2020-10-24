Köpeğini gezdiriyordu! Sonrası akılalmaz!

DHA

İstanbul'da, 20 Ekim Salı günü akşam saatlerinde Bağcılar Barbaros Mahallesi'ndeki bir parkın kafe bölümünde insanı şoke eden bir olay meydana geldi. Köpeğini gezdirmek için dışarı çıkaran bir adam kafenin bahçesine geldiği sırada bir anda kendisine doğru koşan kediyi fark etti. Kedinin saldıracağını anlayan adam köpeğini korumak için tasmasından tutarak havaya kaldırıp kucağına almaya çalıştı.

ADAMIN ENSESİNE KADAR TIRMANDI

DHA'da yer alan habere göre saldıran kedi adamın üzerine atlayarak sırtına ve ensesine kadar tırmandı. Adamın sırtından yere atlayan kedi bu kez de adamın kucağındaki köpeğe saldırmaya devam etti.

ÇEVREDEKİLERİN YARDIMIYLA KURTULDU

Kedi ile adamın bir süre mücadele etmesinin ardından çevrede bulunan kişilerin yardımı ile kedi olay yerinden uzaklaştırıldı. Kucağında köpeği ile kedi saldırısından korunmaya çalışan adamın o anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.