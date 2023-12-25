İzmir'de kafeteryada darp edilen öğretim üyesi hayatını kaybetti
İzmir'de bir kafede darp edilen Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr.Salih Zafer Dicle, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
İzmir'in Konak ilçesindeki bir kafeteryada darp edilen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Elektrik Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Salih Zafer Dicle, yaşamını yitirdi.
AA'da yer alan habere göre DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesinde 21 Aralık'tan bu yana tedavi altında bulunan Salih Zafer Dicle'nin, beyin ölümü gerçekleşti.
Yakınları, 64 yaşındaki öğretim üyesinin organlarını bağışlama kararı aldı. Dicle'nin karaciğer, böbrek ve korneaları operasyonla alındı.
Cenazenin, işlemin ardından inceleme için Adli Tıp Kurumuna sevk edileceği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Eşrefpaşa Mahallesi'ndeki bir kafeteryada 21 Aralık'ta aralarında husumet bulunan iki grup barışmak için bir araya gelmiş, çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü.
Kavgada darp edilen Salih Zafer Dicle, DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.
Gözaltına alınan S.K, E.G. ve T.G. dün çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir