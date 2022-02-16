Öğrenciden öğretmene feci darp!

Kütahya'da edinilen bilgiye göre, Tavşanlı Borsa İstanbul Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni R.Ö., öğrencisi E.Ç. tarafından sınıfta darp edildi.
ÖĞRENCİ SERBEST BIRAKILDI
İHA'da yer alan son dakika haberine göre R.Ö.'ye 5 gün 'iş göremez' raporu verilirken, 11. sınıf öğrencisi E.Ç., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
MESLEKTAŞLARI TEPKİ GÖSTERDİ
Darp iddiası sonrası Türk Eğitim Sen Kütahya Şube Başkanı Mehmet Altınok ve sendika üyeleri, Tavşanlı Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak durumu tepki gösterdi.
Altınok, “Hepinizin de bildiği gibi, hemen her gün yaşanan, öğretmene uygulanan şiddet vakalarına üzülerek şahit olmaktayız. Öğrenci ya da veli tarafından sözlü ya da fiziksel şiddete maruz kalan öğretmenlerimizin yaşadığı bu kötü ve üzücü olaylar artık sıradan görülmeye ve üçüncü sayfa haberleri arasında nitelendirilmeye başlanmıştır.
Öğretmenlerimizin itibarına, sağlığına ve hatta canına kast eden bu şiddet vakaları, eğitim camiamızın en hayati problemlerinden biri haline gelmiştir. Kütahya Tavşanlı Borsa İstanbul Anadolu Lisesi’nde öğretmenimiz R.Ö.'ye, öğrencisi tarafından uygulanan şiddet ve darp haberi bizleri derinden üzmüştür.
Öğretmenimiz R.Ö., okulunda öğrencisi tarafından insan onur ve gururunu ayaklar altına alan bir şiddete maruz kalmıştır. Şiddete maruz kalmış değerli öğretmenimize, arkadaşımıza geçmiş olsun diyor, öğretmene şiddeti lanetliyor ve bir daha kamuoyunda benzer hadiselerle gündeme gelmemeyi ümit ediyoruz" diye konuştu.
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