Öğrenci yurdunda tepki çeken karar!

Bolu’da, Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesinde bulunan kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilerin sokak hayvanlarını beslemesi yurt müdürlüğü tarafından yasaklandı.

İHA'nın haberine göre, yurt kapısının girişine asılan yazıda, “Yurt bina ve eklentileri ile açık alanlarda hayvan beslemek fiilini işleyen öğrencilerimiz kınama cezası ile tecziye edilecektir” denildi.

Getirilen yasak öğrencilerin ve hayvan severlerin tepkisine sebep oldu.