Öğrenci servisi takla attı: İkizlerden acı haber

Samsun'un Yakakent ilçesinde karlı yolda kontrolden çıkan öğrenci servis minibüsü takla attı. Kazada ikizi ile birlikte serviste olan Sibel Şahin hayatını kaybetti, 6 öğrenci ile sürücü yaralandı.
Feci kaza, sabah saatlerinde Yakakent ilçesi Kuzören Mahallesi'nde meydana geldi. Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan M.B.'nin kullandığı 55 TB 488 plakalı öğrenci servisi, sürücüsünün karlı yolda direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı.
İKİZLERDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada sürücü M.B. (70) ile serviste bulunan Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri Sibel Şahin (15) ve ikizi Sevgi Şahin (15) ile T.Ş. (15), Ö.K. (16), T.Ş. (15), A.D. (15), B.K. (16) yaralandı. Sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesi ve Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sibel Şahin, hayatını kaybetti. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İKİZİ İÇİN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Alaçam Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve ikizi Sibel için sürekli gözyaşı döken Sevgi Şahin'i yakınları teskin etmeye çalıştı. Hayatını kaybeden Sibel Şahin'in, yarın öğlen vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kuzören Mahallesi'nde aile kabristanlığında toprağa verileceği duyuruldu. Yasa boğulan 5 çocuklu Şahin ailesinin, çiftçilikle uğraştığı belirtildi.
Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yaralıları hastanede ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Dağlı, Alaçam'daki hastanede bulunan yaralı 2 öğrencinin de ileri tetkik ve tedavileri için Bafra'ya gönderileceğini söyledi. Yaralıların genel durumunun iyi olduğunu belirten Dağlı, "Acı bir durum, bir öğrencimizi kaybetmemiz bizim için en acısı. İnşallah diğer öğrencilerimize zarar gelmez, iyileşirler. Hepimize geçmiş olsun, başımız sağ olsun Samsun olarak." ifadesini kullandı.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Samsun Valiliği´nden yapılan açıklamada Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün kaza yaptığı belirtilerek, "Kaza sonucu 1 öğrencimiz hayatını kaybetmiş, 6´sı öğrenci ve 1´i servis sürücüsü olmak üzere toplam 7 kişi yaralanmıştır. Kazada yaralanan öğrencilerimize ve servis şoförüne acil şifalar diler, hayatını kaybeden öğrencimize Allah´tan rahmet, kederli ailesine, arkadaşlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.
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