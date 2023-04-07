O stickerlara gözaltı! Siyasilerden tepki var

Son dakika haberi: O stickerları tasarlayan Mahir Akkoyun gözaltına alındı! Siyasilerden tepki var

HABERTURK.COM

Marketlerde ürünlerin üzerine yapıştırılan sticker'ları tasarlayan Grafik Tasarımcı Mahir Akkoyun gözaltına alındı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve diğer siyasiler, gözaltı kararına tepki gösterdi.

Marketlerde viral olan 'Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde' etiketlerini tasarlayıp sosyal medya hesaplarından paylaşan Mahir Akkoyun gözaltına alındı.

Akkoyun, Twitter'dan yaptığı açıklamada gözaltına alındığını ve Konak Güvenlik Şube'ye götürüldüğünü söyledi.

GÖZALTIYA TEPKİ GELDİ

Grafik Tasarımcı Mahir Akkoyun'un gözaltına alınmasını siyasiler eleştirdi. Yapılan açıklamalar şöyle:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Bu sabah, tasarımları yüzünden Mahir Akkoyun gözaltına alındı. Tehditlerin korkutamadığı gençlerimizi özgürlüklerine darbe vurarak sindiremeyeceksiniz. Zulmünüz de baskınız da yakında son bulacak. Biz gerçekleri söyleyen gençlerimizle tarih yazacağız! Sadece 37 gün kaldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: "Ben ekonomistim" demesini biliyorsan sorumluluğu kabul etmeyi de bileceksin Erdoğan. Bu çıkartmaları hazırlayan Mahir Akkoyun'u gözaltına alarak kimsenin gözünü korkutamaz, gençleri de sindiremezsiniz!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: Pahalı stickerkerları tasarlayan Mahir Akkoyun gözaltına alınmış. Gerçeğin yalan, yalanın gerçek haline getirilmeye çalışıldığı günümüzde “pahalı” diyen birinin göz altına alınmış olması anormalin normali! 14 Mayıs’tan sonra böyle haberler okuyamayacaksınız az kaldı.

TİP Sözcüsü Sera Kadıgil: Bu şahane stickerları tasarlayan Mahir Akkoyun İzmir’de gözaltına alınmış. Aşırı tarafsız(!) yargımız yine hırsızların değil “hırsız var” diyenlerin peşinde maşallah! Gerçekleri söyleyenler değil, ülkeyi bu hale getirenler yargılanacak.

Haberi Hazırlayan : Ahmet Küçük