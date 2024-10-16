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AK Parti Bayraklı Meclis Üyesi Latif Aydemir'in, yaptığı konuşma sosyal medyada büyük tepki çekti. Sözleri nedeniyle partiden ihraç talebiyle disipline sevk edilen Aydemir AK Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

İzmir'in Bayraklı Belediyesi Meclis toplantısında kadın cinayetleriyle ilgili "Hanımlarımızı ve kadınlarımızı tenzih ediyorum ama bir kısmı bayanlar olmak üzere erkeklerin de çoğunda öldüren kadar ölenler de suçludur" diyen AK Partili Latif Aydemir'in sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

AK Parti​ Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ​ Aydemir'in söz konusu ifadeleri üzerine kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

REKLAM İSTİFA ETTİ Yaşanan gelişmeler üzerine Aydemir AK Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Latif Aydemir, konuşmasının çarpıtıldığını ve kendisine zarar verilmesinin amaçlandığını iddia etti. Partiden atılması istenen Aydemir, bir istifa mesajı yayınladı. Aydemir paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Üç kızımla birlikte üyesi olduğum parti, dernek ve yardım kuruluşlarıyla kadının toplumsal hayatta var olması ve yüceltilmesi adına mücadele ettim. Konuşmamda asıl vurgulamak istediğim husus, şiddet ve cinayet olaylarının önlenmesi adına ölüm ve ölüme sebebiyet veren olguların ve zihniyetin irdelenmesi gerektiğiydi. Kadınları tenzih ederek yaptığım konuşmada asıl dikkat çekmek istediğim, 6284 sayılı yasanın yanlış uygulanması sonucu oluşan mağduriyetlerdi. Yanlış anlaşılan cümlemden dolayı kamuoyundan özür diler, bu vesileyle 2002 yılından beri her kademesinde görev aldığım Adalet ve Kalkınma Partisi'nden, partimin zarar görmemesi adına istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla arz ederim" dedi.