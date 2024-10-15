AK Partili meclis üyesi Latif Aydemir'in sözleri tartışma yarattı! Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

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İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AK Partili meclis üyesi Latif Aydemir'in “Hanımlarımızı, kadınlarımızı tenzih ediyorum ama bir kısmı bayanlar olmak üzere erkeklerin de çoğunda öldüren kadar ölenler de suçludur" sözleri tepki çekti. Aydemir kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında AK Partili meclis üyesi Latif Aydemir'in sözleri tepki topladı.

Aydemir belediye meclis toplantısında, "Hanımefendiler haklı gerekçelerini dile getirdiler. Ben tabii ki böyle bir günde bu kadar kutsal, güzel ablalarımız, annelerimiz, bacılarımız güzel konulara da değindiler. Takdirle izleyip uyulması gereken konular olduğunu düşünüyorum. Hanımlarımızı, kadınlarımızı tenzih ediyorum ama… Bir kısmı bayanlar olmak üzere erkeklerin de çoğunda öldüren kadar ölenler de suçludur. Bunu iyi irdelemek lazım. Çünkü insanlar… Bakın hanımlarımızın birçoğunu tenzih ederek dedim. O kadar çok… Şu an insanlar durduk yerde, kameranın olmadığı yerde ufacık bir çentik atılsın, direkt gözümüzü karakolda açarız. Bugün itibariyle zaten iki yıl altı olan cezaların tamamının yatılacak duruma geldiği de ifade edildi. Bizim önceliklerimiz bence her şeyden önce İzmir’deki sokaklarımız, yollarımız" dedi.

REKLAM KESİN İHRAÇ TALEBİ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Latif Aydemir'in, kadın cinayetleriyle ilgili konuşmasının partilerince kabul edilemez olduğunu ve kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini bildirdi. Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kadına ve çocuğa karşı şiddet konusunda tavizsiz ve kararlı bir mücadele vermenin asli sorumlulukları olduğunu belirtti. "Bu bağlamda Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Latif Aydemir'in, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kadın cinayetleriyle ilgili yaptığı konuşma partimizce kabul edilemez." ifadesini kullanan Dağ, kadınlara yönelik şiddetin engellenmesinde büyük mücadele veren bir parti olarak amasız, fakatsız şiddete karşı olduklarını vurguladı.

Dağ, şiddetin hiçbir hali ve şeklinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Aydemir, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir." bilgisini paylaştı. İZMİR İL BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, partisinin Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Latif Aydemir'in, kadın cinayetleriyle ilgili konuşmasına ilişkin, "Bu açıklamalardan dolayı başta ülkemizin asil kadınları olmak üzere tüm kamuoyuna en samimi ve derin üzüntülerimizi bildiriyoruz. Bahse konu Meclis Üyesi hakkında kesin ihraç talebiyle disipline sevk işlemleri ivedilikle başlatılmıştır." dedi.

REKLAM Saygılı yaptığı yazılı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda Bayraklı Meclis Üyesi Aydemir'in, "kadın cinayetleri" konusunda sarf ettiği sözleri asla tasvip etmediğini belirtti. Aydemir'in açıklamasının AK Parti'nin kurumsal kimliğiyle bağdaşmadığını ve sadece sahibini bağladığını ifade eden Saygılı, şunları kaydetti: "Bugün, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı sırasında, Bayraklı Meclis Üyesinin kadın cinayetleri konusunda sarf ettiği sözleri asla tasvip etmediğimizi belirtmek isterim. Ülkemizin içinden geçtiği böylesine hassas bir süreçte, AK Parti'mizin kurumsal kimliğiyle ve merkeze insanı yaşatmayı alan siyaset felsefesiyle bağdaşmayan bu açıklama sadece sahibini bağlamaktadır. Bu açıklamalardan dolayı başta ülkemizin asil kadınları olmak üzere tüm kamuoyuna en samimi ve derin üzüntülerimizi bildiriyoruz. Bahse konu Meclis Üyesi hakkında kesin ihraç talebiyle disipline sevk işlemleri ivedilikle başlatılmıştır."