Şule Çet davasında önemli gelişme...

08 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, geçen yıl 28 Mayıs'ta saat 03.50'de plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili, Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand (33),Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'cinayet', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'hürriyeti tehdit' suçlarından tutuklu yargılanıyor.
'DUDAK OKUMA' YÖNTEMİYLE ÇÖZÜLECEK
16 Ekim'de görülecek duruşma öncesinde, dudak okuma uzmanının olay gecesine ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hazırlayacağı rapor ile Jandarma Kriminal'in Şule Çet ve ev arkadaşı Lilia Thorine'e ait cep telefonları üzerinde yaptığı incelemeye dair raporun tamamlanarak mahkemeye gönderilmesi bekleniyor. Özellikle Hacettepe Üniversitesi'nden emekli olduktan sonra İstanbul'daki bir üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmaya başladığı öğrenilen dudak okuma uzmanının hazırlayacağı rapor davaya ışık tutacak. Aylar süren arayışın ardından bulunan dudak okuma uzmanı, sanıkların olay gecesi asansör önünde yaptığı konuşmaları güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler üzerinden 'dudak okuma' yöntemiyle çözecek.
PSİKOLOJİK DURUMU İNCELENECEK
Dava dosyasına ayrıca Şule Çet'in psikolojik durumu ile ilgili uzman görüşlerini içeren bilirkişi raporu da girecek. Mahkeme, sanık avukatlarının talebi üzerine Hacettepe ve Gazi üniversitelerinden bilirkişi heyeti görevlendirmelerini istedi. Psikiyatri hekimlerinden oluşan 3'er kişilik bilirkişi heyetleri, Sağlık Bakanlığı'ndan alınan tedavi kayıtlarını inceleyerek Çet'in psikolojik durumu hakkında rapor hazırlayacak. Çet ailesinin avukatı Umur Yıldırım, sağlık kayıtları arasında psikolojik içerikli sadece tek bir kayıt bulunduğunu, o kaydın da 2016 yılında Adana Yüreğir'deki ayaktan tedaviye ilişkin olduğunu söyledi. Çet'in Gazi Üniversitesi öğrencisi olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Gazi Üniversitesi, Şule'nin okuduğu okul olduğu için bilirkişilik yapması uygun olmaz ve süreci uzatacaktır" dedi.
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