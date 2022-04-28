O kentte şenliğe 100 bin kişi bekleniyor!

AA

Son dakika haberler... Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, belediyede düzenlediği toplantıda, her yıl 5-6 Mayıs'ta düzenlenen Kakava - Hıdrellez Şenlikleri'nde Edirne'nin yoğun ziyaretçi alacağını söyledi.

"İLÇELERDEKİ OTELLER DE DOLDU"

AA'da yer alan habere göre şenlik tarihlerinde otellerdeki yoğunluğa değinen Gürkan, "Edirne'deki oteller zaten çok uzun süredir dolu. Tüm ilçelerimizin de otelleri dolmuş durumda. Günübirlik gelecekler var, geceyi yatmadan geçirecek gruplar var. 100 bin ziyaretçiyi bulacağız gibi duruyor" dedi.

"AVRUPA DİPLOMASI ÖDÜLÜ ALDIK"

Gürkan, Avrupa Konseyi'ne üye 47 ülkeden belediyelerin başvurduğu ödül kategorilerinden "Avrupa Diploması" ödülünü Fransa'dan Longwy, Almanya'dan Zell-Mosel ve Türkiye'den Bornova Belediyesiyle elde ettiklerini söyledi.

"14 BELEDİYEDEN BİRİ OLDUK"

Ödülün manevi değerinin büyük olduğuna vurgu yapan Gürkan, "Çünkü Avrupa Konseyi'ne üye 47 devletten binlerce belediye başvuruyor.

Bunların içinden 14 belediyeye ödül veriliyor. Biz de ödüllerinden birini Edirne Belediyesi ve Edirneliler olarak almış olduk" dedi.

Gürkan, asfalt sezonuna da başladıklarını, ekiplerin kentin farklı noktalarında çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.