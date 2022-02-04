O kentte kar evleri aştı!

AA

Son dakika haberleri... Sivas'ın İmranlı ilçesine 37 kilometre uzaklıktaki Kasaplar köyü ile 22 kilometre mesafedeki Karapınar köyünde kar kalınlığı yer yer 3 metreye ulaştı.

OTOMOBİLLER KAR ALTINDA KALDI

AA'da yer alan son dakika haberine göre yoğun kar yağışı ve tipinin etkisiyle oluşan sürgünler nedeniyle köylerdeki evlerin bir kısmı ile bazı ahırlar ve otomobiller kar altında kaldı.

"EVLER KAR ALTINDA KALDI"

Kızıldağ'ın eteğinde 2 bin 190 rakımlı alandaki 46 haneli Kasaplar köyünün muhtarı Gülağa Turan, son yağışlarla köydeki evlerin kar altında kaldığını söyledi.

"KIŞ ŞARTLARI AĞIR GEÇİYOR"

Yağışların başta çiftçiler olmak üzere herkesi mutlu ettiğini belirten Turan, "Sürekli burada yaşadığımız için bizlere tuhaf gelmiyor ama bu yıl kar çok yağdığı için kış şartları biraz daha ağır geçiyor. Gönül ister ki daha çok yağsın ama bunun zorlukları oluyor. Mesela ulaşımda, elektrikte, hayvanları beslemede sıkıntılar yaşıyoruz. Yine de halimizden memnunuz" dedi.

"TEMİZ HAVADA YAŞAMAK GÜZEL"

Köyde bulunan birçok evin kar altında kaldığını anlatan Turan, "Bu da bizim Kızıldağ'ın zirvesinde olmamızın dezavantajı. Yollarımız bazen açılamıyor ama yine de burada temiz havada yaşamak güzel, her taraf çok güzel. Yeğenim 15 tatil için yanımıza geldi, o da mahsur kaldı" diye konuştu.

"4 AY KIŞIMIZ BÖYLE GEÇİYOR"

Güllü Turan da 45 yıldır Kasaplar köyünde yaşadığını dile getirerek, "4 ay kışımız böyle geçiyor, buna rağmen köyümüzü seviyoruz. Yolumuz kapanmadığı, elektriğimiz gitmediği sürece köyümüzden memnunuz ve burada mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Hıdır Teber, 4 yıl önce emekli olduktan sonra köye yerleştiğini söyledi.