O kentte kar 20 santime ulaştı!

AA

Son dakika haberler... Isparta'da, kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerdeki cadde ve sokaklar beyaza büründü.

KENT MERKEZİNDE 20 SANTİM KAR

AA'da yer alan son dakika haberine göre kent merkezinde, gece boyu devam eden yağışın ardından kar kalınlığı, 20 santimetreye ulaştı.

80 ARAÇ VE 350 PERSONEL ÇALIŞIYOR

Isparta Belediyesi ekipleri 80 araç ve 350 personel ile gece saatlerinden itibaren ana cadde ile ara sokaklarda kar küreme çalışmalarına başladı.

Ekipler, kaldırımlarda da kar temizleme çalışması yaptı.

VATANDAŞ DA KAR TEMİZLİYOR

Bazı sürücüler araçlarının üstünde, esnaf da iş yerlerinin çevresinde biriken karları temizledi.

YOL TUZLAMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri ise şehirlerarası ve köy yollarında kar küreme ile tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

UYARI: AKŞAMA KADAR SÜRECEK

Son dakika Meteoroloji'den alınan habere göre, Isparta'da kar yağışının akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.

BAKAN DÖNMEZ'DEN YENİ AÇIKLAMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, "Dün gece itibarıyla Isparta'nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi. Münferit kontrol ve bakım çalışmaları devam ediyor" açıklamasında bulundu.