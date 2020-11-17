SON DAKİKA! O ilçede vaka patlaması! Türkiye ortalamasının 2 katı! O ilçe tamamen kızardı! - HABERLER

İHA

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ve can kayıplar artarken, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde korkutan bir tablo ortaya çıktı. Türkiye ortalamasının 2 katı vaka artışının görüldüğü Lüleburgaz'da, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında paylaşılan veriler, ilçenin durumunu gözler önüne serdi. Her geçen gün artan vaka sayılarına karşı ilçede denetimler de artırıldı.

BİR KÖY 14 GÜN KARANTİNAYA ALINDI

İHA'da yer alan habere göre bunun yanı sıra vaka artışında yaşanan yoğunluk nedeniyle Lüleburgaz'a bağlı Sakızköy köyünde, Kırklareli Valiliği İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararıyla 14 gün süre ile karantinaya alındı. Yetkililer ilçe genelinde koronavirüs tedbirlerine azami düzeyde uyulması çağrısında bulundu.

Yurt genelinde Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs vaka tablosu ise şöyle oldu:

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