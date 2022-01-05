O anlar kamerada! Bir anda iyileşti!

Gaziantep'te, kent merkezindeki kaldırımlarda sürünerek dilencilik yapan B.D.'yi takibe alan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, şüpheliyi Hürriyet Mahallesi'nde yakalandı.

AA'da yer alan son dakika haberine göre B.D., karşısında zabıta ekiplerini görünce, caddedeki insanların şaşkın bakışları arasında ayağa kalktı.

Şüpheli B.D, "yüksekten atlarım" şeklinde tehdit savurarak zabıta ekiplerine zorluk çıkardı.

İfadesine başvurulan B.D'nin üzerindeki bir miktar paraya el koyan ekipler, Kabahatler Kanunu'na göre para cezası uyguladı.