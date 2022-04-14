O anlar kamerada! 2 ölü, 5 yaralı! Park yeri katliamı!

DHA

Diyarbakır-Silvan kara yolu üzerinde kırsal Karaçalı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde kan donduran bir olay meydana geldi.

İKİ ESNAFIN PARK YERİ KAVGASI

DHA'da yer alan habere göre isimleri öğrenilemeyen ve komşu olan iki esnaf arasında, iddiaya göre iş yerinin önündeki iş makinesinin park yeri konusunda tartışma çıktı.

SOPALAR VE SİLAHLARLA DEHŞET YAŞANDI

Tarafların yakınlarının da katılmasıyla tartışma, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 4'ü ağır 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Jandarma, olay yerini güvenlik şeridi ile kapatırken yerde çok sayıda boş kovana rastlandı. Yaralılardan M.Ö., ve K.Ç., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili olarak 3 şüpheliyi gözaltına alındı. Adli tıpta yapılan otopsinin ardından M.Ö. ve K.Ç.'nin cenazeleri aileleri tarafından alınarak gece saatlerinde toprağa verildi.

KAVGA ANI KAMERADA

Sur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kavga anını gören güvenlik kameralarından, olaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheliyi daha gözaltına alındı.

Böylece gözaltı sayısı 10'a yükselirken, hastanedeki 2'si ağır 5 yaralının ise tedavisi sürüyor.

Öte yandan, tarafların iş yeri önünde toplanarak sopa ve silah kullandıkları kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.