Kentte 2 katlı binanın bodrum katında, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarıyla sokağa itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre ekipler, hemen binayı tahliye etti. Yangın nedeniyle etkilenen 10 Suriye uyruklu, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Alevler, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.