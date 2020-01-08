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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile İran arasında yaşanan gerilimle ilgili açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, "Trump, Süleymani konusunda, hızlı, cesur ve kararlı bir şekilde hareket ettiği için tebrik edilmeli. İsrail tamamen ABD'nin yanındadır" ifadelerini kullandı.

Netanyahu ayrıca, "Her kim İsrail'e saldırmaya çalışırsa, çok sert şekilde vurulacak" şeklinde konuştu.