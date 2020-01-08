Alper Uruş aurus@cyh.com.tr

İran'da, Düzenin Maslahatçısı Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızayi'nin, "Trump ve askerlerinden intikam alacağız. Bunda şüphe yok. Eğer Trump buna karşılık söylediği gibi bir saldırıda bulunursa, bu durumda emin olun Hayfa ve İsrail'in önemli merkezlerini yerle bir ederiz" dedi.

Güvenlik Uzmanı ve Askeri Stratejist Abdullah Ağar.

"İSRAİL GERGİNLİĞE DAHİL EDİLMEMELİ"

Rızayi'nin bu cümlelerinden 24 saat sonra ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü saldırıda İsrail'in payının olmadığını, bu nedenle de ülkesinin ABD ile İran arasındaki gerginliğe dahil edilmemesi gerektiğini belirtti. Güvenlik ve Strateji Uzmanı Abdullah Ağar ile 'Neden Hayfa ve vekiller savaşının, asiller savaşına dönüşmesi durumunda neler olabileceğini' konuştuk.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu.

"HAYFA İSRAİL'İN ENERJİ TERMİNALİDİR"

"İran şu an tepkiselliğin, dürtüselliğin en uç noktasında ve İran, ABD'nin saldırısına mutlaka cevap verecek. Bu cevap, ABD'nin himayesindeki kapitalist düzenin istikrarını bozmak olabilir. ABD'yi baskılayıcı bir saldırı düzenleyebilir. Enerji hatlarını, koridorlarını, depolarını vurabilir. Bu anlamda da ifade edilen Hayfa, İsrail'in enerji terminalidir.

"ASİLLER SAVAŞI OLURSA, İRAN İSRAİL'İ VURABİLİR"

Hayfa aynı zamanda Dubai'den başlayıp BAE-Suudi Arabistan-Ürdün ve İsrail'i kat ederek Akdeniz'e ulaşan ve projesi İsrail'e ait stratejik demiryolu projesinin de varış noktası. Bu proje Basra Körfezi'ndeki Hürmüz Boğazı ile Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan Babu'l Mendeb Boğazı'na alternatif ve İran'ın bu boğazlar üzerindeki tehditlerini bertaraf etmeyi amaçlıyor. Şimdi İran etki üreteceği alanları by-pass eden İsrail'i, by-pass'ın varış noktasında vuracağını söyleyerek karşı bir hamle yapıyor.

Hayfa Limanı'ndaki bir yağ fabrikasında çıkan yangın, objektiflere böyle yansımıştı.

"KAPİTALİZMİN BOĞAZINI KESERİM" MESAJI



ABD'nin ve İsrail'in enerji hattının beyni, Hayfa'dır. Burası Ortadoğu petrolü üzerinde inisiyatif anlamında bir terminaldir. İran, Hayfa'ya işaret ederek olayı Hürmüz Boğazı ya da Basra Körfezi'nden çıkarmış, İsrail topraklarına taşımıştır. Hayfa, İsrail'in varlığının, güvenliğinin, kalkınmasının sembolüdür. Yani İran'ın Hayfa tehdidinin anlamı, ABD'ye, 'Kapitalizminin boğazını keserim'dir.

"İSRAİL, TEHDİT SONRASI ABD'Yİ ÖNE ATTI"

İran'ın hatırlattığı, S.Arabistan'da Aramco'ya yönelik saldırının bir benzerine dikkat çekmedir. Bununla da İran, Ortadoğu'daki ABD'nin vekillerini baskı altına almaya çalışmıştır. İsrail ise Netanyahu'nun açıklamasıyla İran'ın gösterdiği kararlılık nedeniyle ABD'yi öne sürmüştür. Öfkenin kendisine yönelmesini önlemeye çalışmaktadır.

"İSRAİL, DENKLEMİN TAM ORTASINDADIR"

İsrail, denklemin tam ortasında olmasına rağmen kendisini denklemin dışında göstermeye çalışıyor. Ama herkes İsrail'in ana kurgulayıcı ve uygulayıcılardan biri olduğunu biliyor. İran da bu yüzden Hayfa'yı hedefine koyuyor.

"TAKTİK DEĞİL STRATEJİK HEDEFE YÖNELEBİLİR"

Taktik hedefi vurmak, karşı tarafı cevap vermek zorunda bırakır. Süleymani saldırısında yaşanan etki-tepki gibi... Ancak stratejik ekonomik bir hedefi vurmak, ABD'yi bölgede sorunla başbaşa bırakır. ABD İsrail'in baskısı altında kalacağı gibi Trump'un siyasi geleceği de tehlikeye girecektir.

"VEKİLLER SAVAŞI ASİLLER SAVAŞI OLUR"

Gelelim en zor soruya... İran'ın misillemesinin ardından ABD'nin tekrar karşılık vermesi durumunda ne olur? Kriz daha da büyür ve bence vekiller savaşı biter; asillerin savaşı başlar. ABD, İran'ın canını yakar; kıtalar arası savaş unsurlarını devreye sokar. Tehditler üzerinden giden bir fotoğraf var ve İran bir şey yapmak zorunda.

"İSRAİL'İ VURMA KAPASİTESİNİ AÇIKLADI"

İran'ın karizması net bir şekilde çizildi ve bu öfke gittikten sonra geriye ne kalacak? İran, inisiyatiflerini kaybetmek durumunda kalır. Süreci, fırsata çevirmek isteyecektir. İran, İsrail'i vurma kapasitesine ulaştığını açıkladı. Vekilleri, Hizbullah kanalıyla, füzelerini devreye sokabilir. İran, İsrail'i vurabilir.

"İSRAİL BUNU ASLA İSTEMEZ"

İsrail ise bunu asla istemez ve önlemeye çalışacaktır. Sivil can kaybıyla ilgili İsrail çok hassastır. Ancak, iş asiller savaşına dönüşürse; İran İsrail'i vurur."