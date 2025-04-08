Netanyahu: Anlaşma olmazsa askeri seçeneğe yönelebiliriz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olası bir anlaşmada İran'ın nükleer tesislerinin ABD gözetiminde yok edilmemesi halinde "askeri seçeneğin gündeme geleceğini" ileri sürdü.

Netanyahu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Washington'da görüntülü mesaj yayımladı.

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İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini söyleyen Netanyahu, bunun ya anlaşma ya da "askeri seçenekle" sağlanabileceğini savundu.

ABD Başkanı Donald Trump ile İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda hemfikir olduklarını belirten Netanyahu, Tahran'ın söz konusu silahlara sahip olmasının anlaşma yoluyla da sağlanabileceğini ifade etti.

Netanyahu, olası bir anlaşmada İran'ın nükleer tesislerinin ABD gözetiminde tamamen yok edilmesi ve bu tesislerdeki ekipmanların sökülmesi gerektiğini ileri sürdü.

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İsrail Başbakanı, İran'ın nükleer tesislerinin yok edilmemesi halinde veya Tahran'ın ABD ile müzakereleri uzatması durumunda askeri seçeneğin gündeme geleceğini öne sürdü.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi planına da değinen Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile dün yaptığı görüşmede bu konuyu da ele aldıklarını belirtti.

Netanyahu, Gazze'deki halkın zorla yerinden edilmesini içeren plan kapsamında bazı ülkelerle bu Filistinlileri kabul etmeleri için görüşmeler yaptıklarını ileri sürdü. İsrail Başbakanı, Trump'ın açıkladığı bu planın "eninde sonunda hayata geçirilmesi gerektiğini" savundu. Netanyahu ayrıca Türkiye'nin Suriye'de askeri üsler kurmak istediğini bunun da "İsrail'e tehdit oluşturduğunu" iddia etti. Türkiye'nin Suriye'de askeri üsler kurmasına karşı olduklarını söyleyen Netanyahu, "Dostum ve aynı zamanda (Cumhurbaşkanı) Erdoğan'ın dostu olan Başkan Trump'a, 'Yardımınıza ihtiyacımız olursa sizinle bu konuyu konuşuruz' dedim." ifadesini kullandı. İran'dan açıklama İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, yaptırımların kaldırılması karşılığında ABD ile yeni bir nükleer anlaşmaya hazır olduklarını belirterek, muhtemel bir savaşın ABD ekonomisine maliyetinin ağır olacağını buna karşılık İran ile anlaşmanın ve yaptırımların ortadan kaldırılmasının Amerikan şirketleri için trilyon dolarlık ekonomik fırsatlar sunacağını ifade etti. Erakçi, Amerikan Washington Post gazetesi için kaleme aldığı makalede, İran ile ABD arasında yeni bir nükleer anlaşma ihtimalini değerlendirdi.

ABD'nin ısrarına rağmen bu ülkeye duyulan güven eksikliği nedeniyle doğrudan değil, dolaylı görüşmeleri tercih ettiklerini aktaran Erakçi, "Dolaylı müzakereleri sürdürmek bir taktik veya ideolojinin yansıması değil, deneyime dayanan stratejik bir tercihtir. Önemli bir güvensizlik duvarıyla karşı karşıyayız ve niyetlerin samimiyeti konusunda ciddi şüphelerimiz var. ABD'nin herhangi bir diplomatik etkileşimden önce 'azami baskı' politikasını sürdürme ısrarı bunu daha da kötüleştiriyor." değerlendirmesinde bulundu. İlerleme katedebilmek için öncelikle ABD'nin "askeri seçenek" veya "askeri çözüm" olmayacağını kabul etmesi gerektiğini belirten Erakçi, İran'a karşı herhangi bir askeri eylemin ABD askerlerini tehlikeye atacağını ve bu ülkenin ekonomisine Afganistan ve Irak'takinden çok daha fazla maliyet yükleyeceğini kaydetti. İran ile anlaşmanın ve yaptırımların kaldırılmasının Amerikalı şirketler için fırsatlar sunacağına dikkati çeken Erakçi, "Washington'daki birçok kişi İran'ı ekonomik açıdan kapalı bir ülke olarak tasvir ediyor. Gerçek şu ki, dünyanın dört bir yanından gelen şirketleri memnuniyetle karşılamaya açığız. Amerikan işletmelerini ekonomimize erişimin sunduğu trilyon dolarlık fırsattan uzak tutan İran değil, ABD yönetimleri ve Kongre engelleri olmuştur." ifadelerini kullandı.

Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde de dolaylı müzakereler gerçekleştirdiklerini ancak Biden yönetiminin kararlı olmaması nedeniyle sonuca ulaşamadıklarını kaydeden Erakçi, ABD yönetiminin anlaşma konusunda gerçek irade göstermesi halinde her zaman ileriye doğru adım atılacağına inandığını belirtti. İranlı Bakan, şunları yazdı: "Yakın tarihin gösterdiği gibi, diplomatik angajman geçmişte işe yaradı ve hala işe yarayabilir. Barışçıl niyetimizi açıklığa kavuşturmaya ve olası herhangi bir endişeyi gidermek için gerekli önlemleri almaya hazırız. ABD de yaptığı herhangi bir anlaşmaya sadık kalacağını göstererek diplomasi konusunda ciddi olduğunu gösterebilir. Bize saygı gösterilirse, biz de buna karşılık veririz."