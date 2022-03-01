Stoltenberg: Putin barışı yok etti

HABERTURK.COM

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Putin Avrupa'da barışı yok etmiştir" dedi.

Polonya'daki NATO Üssü'nde Stoltenberg'in açıklamalarından öne çıkanlar;

"Putin barışı yok etti, Belarus işgale yardım etti, NATO Ukrayna'nın yanındadır.

Geçtiğimiz hafta içerisinde biz ittifakımızın doğu kısmındaki mevcudiyetimizi güçlendirdik. Fransız birlikleri Romanya'dan da geliyorlar. Bizim savunma yönündeki taahhütlerimiz tartışılmazdır, NATO topraklarını savunmaya devam edeceğiz.

Rusya ile çatışma niyetimiz yok, iyi niyetli diplomatik yollara başvurmalıdır. Tüm dünya barış için Ukrayna'nın yanındadır.

Polonya'nın ittifakımıza verdiği güçlü destekten dolayı teşekkür ederim."