NATO Genel Sekreteri'nden kritik açıklama

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Müttefiklerimizin çoğu en az bütçelerinin yüzde 20'sini bu konuya ayırmakta. Bu akşam NATO'nun sonraki stratejik kavramını da ele aldık. NATO son derece önemli bir forum, savunma ve güvenlik için.

Yeni normal şu; Rusya şunu ortaya koydu. Temel prensiplere karşı çıktığını ortaya koydu. Her ulus kendi yolunu seçme konusunda özgürdür. Müttefikler birbirini savunurlar. Soğuk savaştan bu yana ilk kez böyle bir şey yaşandığını görüyoruz. Diğer ülkeleri korkutmaya çalışıyorlar, Rusya'nın egemenliğini kabul etmesini istiyorlar.

"RUSYA GÜÇ KULLANMA KONUSUNDA İSTEKLİLİK SERGİLEDİ"

Yeni normal, temel prensipleri yok edilmesi anlamına geliyor. Biz ne olacağını bilmiyoruz, ama nelerin gerçekleştiğini şu ana kadar biliyoruz. Rusya güç kullanma konusunda isteklilik sergiledi. Temel prensipleri değiştirmeye çalıştı. Biz daha uzun dönemli NATO'nun konumunu değerlendiriyoruz. Nihai bir kararın ötesinde tavsiye de vermeye çalışıyoruz komutanlara.

Daha uzun dönemli düzenlemeler yapılacak. Bu tek bir unsur aslında. 2014'den sonra kolektif ortak savunmamızı güçlendirmeye çalıştık Baltık ülkelerinde özellikle. NATO komuta yapısını, yanıt gücünü güçlendirmeye çalıştık. Son aylara ve haftalara bakacak olursak öncelikle daha fazla NATO birliği konuşlandırdık. Daha fazla uçak, asker konuşlandırdık.

Amacımız Rusya'nın yaptığını takip etmek. NATO yanıt gücünün hazırlık yetkisini artırmaya çalıştık. Biz bir şeylerin olmasını beklemek yerine zaten harekete geçtik. Daha uzun dönemli düzenlemeler söz konusu. Önümüzdeki haftalarda askeri komutanlardan tavsiye alacağız.

"NATO RUSYA İÇİN BİR TEHDİT DEĞİL"

NATO Rusya için bir tehdit değildir. NATO bir savunma gücüdür. Son aylarda oturup Rusya'nın güvenlik endişelerini dinlemek istediğimizi çok kez dile getirdik. Karşılıklı oturup iyi niyetle diyaloğa girmemiz gerekiyor. Füzelerin sayısını dengeli bir şekilde nasıl kısıtlayabiliriz, bunu yapabiliriz. Geçmişte orta menzilli füzelerin engellenmesi sözleşmesi vardı. Rusya bu sözleşmeyi ihlal etti. Tabii ki biz aynı sözleşmeyle devam edebiliriz eğer Rusya kurallara uyarsa, stratejik görüşmeler devam ediyor uzun menzilli füzeler için.

Biz NATO olarak tehdit değiliz, diyaloğa açığız. Belli başlı konular üzerinde anlaşmaya varmak istiyoruz. Rusya'nın dile getirdiği endişeleri ele almak istiyoruz. Ukrayna'da saldırıya geçmek gibi bir planımız yok. Temel prensiplerden NATO olarak vazgeçemeyiz. Helsinki Nihai Akdi başta olmak üzere belli başlı prensipler üzerinde anlaştık biz.

"TÜM ÜLKELERİN NATO'YA ÜYE OLMAYI İSTEME HAKKI VAR"

Tüm ülkelerin kendi başına NATO üyesi olup, olmama hakları var. Rusya'nın askeri sevkiyatı oluşturduğunu görüyoruz. Bir retorik kullanıyorlar, ültimatom vermeye çalışıyorlar. Rusya'nın geçmişte komşularına neler yaptığını biliyoruz. Bu nedenle savunmacı biçimde Batı'daki askeri mevcudiyetimizi arttırıyoruz.

Rusya'nın gerilimi azalttığını görmedik sahada. Aslında ihtiyatlı iyimser olmak istiyoruz. Diplomatik çabaların sürmesini istiyoruz. Diplomatik alanda ilerleme kaydetmemiz gerekiyor. Sahada gördüklerimize bakacak olursak, birliklerin geri çekildiğini görmüyoruz, Rusya giderek konumunu güçlendiriyor.

"NATO UKRAYNA'YA DESTEK OLACAK"

Biz son derece şeffaf şekilde istihbarat paylaşıyoruz. Cari olarak kurulan uydulara dayanıyor istihbaratımız. Rusya 100 binden fazla ve ağır cephane yığdı Ukrayna sınırına. Aylar önce başlamıştı. Biz zaten bunu öngörmüştük ve gerçekleşti. Ellerindeki güçler, yetkinlikler konusunda bilgimiz yok, ne yapacakları konusunda herhangi bir şey net değil. Tüm komşularla, destekle ilerliyoruz.

Herhangi bir netlik olmadığı için öncelikle şunu söylüyorum, eğer güç kullanırlarsa yaptırımlar söz konusu olacak. NATO Ukrayna'ya destek olacak. Hiçbir şekilde yanlış hesap yapılmamasını istiyoruz. NATO'nun iradesi bakidir müttefiklerimizi savunma konusunda. NATO Rusya'nın güç kullanmayacağına ikna olursa bizim bir mesaj verme isteğimiz var. Bağımsız bir ülkeyi tehdit etmemesi…"