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        Haberler Gündem 3. Sayfa Nasuh Mahruki'ye verilen ceza belli oldu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Nasuh Mahruki'ye verilen ceza belli oldu!

        AKUT Eski Başkanı Nasuhi Mahruki'ye, "Halkı yanıltı bilgiyi alenen yayma" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 14:22 Güncelleme: 21.02.2025 - 15:07
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        Nasuh Mahruki'ye verilen ceza belli oldu!
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        Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Nasuh Mahruki hakkında, "Halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" suçundan soruşturma başlattı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Mahruki, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ardından itiraz üzerine serbest bırakıldı.

        3 YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ

        Mahruki hakkında hazırlanan iddianamede, sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadelerle halk arasında endişe, korku veya panik yaratma amacıyla hareket ettiği anlatıldı. İddianamede ayrıca, paylaşımların içerikleri ve görüntülenme sayıları dikkate alındığında eylemin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu belirtildi. Mahruki'nin 3 yıla kadar hapsi istenmişti.

        "BEN SÖYLEYİNCE Mİ SUÇ?"

        İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya avukatlarıyla birlikte katılan Nasuh Mahruki mütalaaya karşı verdiği beyanında, “Paylaşımlarımda söylediğim hususları sadece ben değil, akademik ve bilimsel çevreden herkes söylüyor. Ben söyleyince mi suç oluyor? Ayrıca bu suçun unsurlarının oluşması için ortada yanıltıcı bir bilgi olması gerekir. Benim paylaşımım yanıltıcı bir bilgi değildir, hepsi benim yorumumdur. Ben vatansever bir insanım halkıma canımı verecek kadar çok seviyorum. O yüzden böyle bir suçlama beni çok kızdırıyor. Mütaalayı kabul etmem mümkün değildir beraatimi isterim” dedi.

        “BAŞTAN BERİ BANA HUKUKSUZLUK YAPILDI”

        Avukatı savunmasında beraatini talep etti. Son sözleri sorulan Mahruki, “Baştan beri bana çok hukuksuzluk yapıldı, haksız yere tutuklandım, kamuoyu vicdanı rahatsız oldu. Basın ve sosyal platformlardan yapılan paylaşımlardan bu açıkça anlaşılmaktadır. Bir de bunların üzerine mahkumiyetime karar verildiği taktirde kamuoyu vicdanı bundan yaralanacaktır. Ben beraat verileceğine gönülden inanıyorum” dedi.

        11 AY 20 GÜN CEZA

        Mahkeme, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Mahruki’nin geçmişini nazara alan mahkeme, cezada indirime giderek 11 ay 20 güne düşürdü. Ardından bir daha suç işlemeyeceği kanaatine vardığını belirten mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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        #nasuh mahruki
        #Son dakika haberler
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