Nasuh Mahruki'ye verilen ceza belli oldu!

Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Nasuh Mahruki hakkında, "Halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" suçundan soruşturma başlattı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Mahruki, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ardından itiraz üzerine serbest bırakıldı.

3 YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ

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Mahruki hakkında hazırlanan iddianamede, sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadelerle halk arasında endişe, korku veya panik yaratma amacıyla hareket ettiği anlatıldı. İddianamede ayrıca, paylaşımların içerikleri ve görüntülenme sayıları dikkate alındığında eylemin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu belirtildi. Mahruki'nin 3 yıla kadar hapsi istenmişti.

"BEN SÖYLEYİNCE Mİ SUÇ?"

İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya avukatlarıyla birlikte katılan Nasuh Mahruki mütalaaya karşı verdiği beyanında, “Paylaşımlarımda söylediğim hususları sadece ben değil, akademik ve bilimsel çevreden herkes söylüyor. Ben söyleyince mi suç oluyor? Ayrıca bu suçun unsurlarının oluşması için ortada yanıltıcı bir bilgi olması gerekir. Benim paylaşımım yanıltıcı bir bilgi değildir, hepsi benim yorumumdur. Ben vatansever bir insanım halkıma canımı verecek kadar çok seviyorum. O yüzden böyle bir suçlama beni çok kızdırıyor. Mütaalayı kabul etmem mümkün değildir beraatimi isterim” dedi.

“BAŞTAN BERİ BANA HUKUKSUZLUK YAPILDI”

Avukatı savunmasında beraatini talep etti. Son sözleri sorulan Mahruki, “Baştan beri bana çok hukuksuzluk yapıldı, haksız yere tutuklandım, kamuoyu vicdanı rahatsız oldu. Basın ve sosyal platformlardan yapılan paylaşımlardan bu açıkça anlaşılmaktadır. Bir de bunların üzerine mahkumiyetime karar verildiği taktirde kamuoyu vicdanı bundan yaralanacaktır. Ben beraat verileceğine gönülden inanıyorum” dedi.

11 AY 20 GÜN CEZA

Mahkeme, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Mahruki’nin geçmişini nazara alan mahkeme, cezada indirime giderek 11 ay 20 güne düşürdü. Ardından bir daha suç işlemeyeceği kanaatine vardığını belirten mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.