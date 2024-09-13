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Narin Güran soruşturmasıyla ilgili Jandarma'da işlemleri tamamlanarak adliyeye gönderilen şüphelilerin arasında yer alan baba Arif Güran serbest bırakıldı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, serbest kalan baba Arif Güran’ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

Narin cinayetinin şüphelilerinin savcılık ifadeleri tamamlandı Haberi Görüntüle

"SABAH DAVETİYE DAĞITMAK İÇİN KÖYDEN ÇIKTIM" Soruşturmayı yürüten savcılığın hem sorularını yanıtlayan hem de olayla ifade veren baba Arif Güran, olay günü sabah kahvaltı yaptıktan sonra saat 08.30 sıralarında Muzaffer Güran’la davetiyeleri dağıtmak için köyden ayrıldığını belirtti. Baba Güran ifadesine şöyle devam etti; REKLAM “Erhan abimin arabası ile Erhan'ın yanına gittim. Davetiyeleri dağıtacaktık. Abim bana arabanın klimasının çalışmadığını, bir elektrikçide bunu tamir ettirip Batman iline gidebilirsiniz dedi. Erhan'dan davetiyeleri alıp Muzaffer ile köyden ayrıldık. Başta Bismil ilçesinde bir adet davetiye verdik. Saat 10:30-11:00 sıralarında davetiyeyi verip Bismil'den ayrıldık. Batman'a gittik. Batman'da 100 taneye yakın davetiye dağıttık. Halamın oğlu Yavuz'u alıp Kozluk'un köylerine gidip davetiye dağıtmaya devam ettik. Dönüşte yine Batman iline geldik. Burada davetiye dağıtmaya devam ettik. Batman ilinde eşimin dayısı Ali ve eşi ile çocuklarını alarak Bismil'de ki onların akrabasının kınasına gittik. Bismil ilçesine gittiğimiz gibi yemek hazır olduğu için kınaya geçmeden evde yemeği yedik. Zamanı tam hatırlamıyorum. Ancak yemeği yerken evde birisi akşam namazını kılıyordu.”

“NARİN’İN KAYBOLDUĞUNU KOMŞUMDAN DUYDUM” Bulundukları yerde yemek yedikten sonra köye doğru yola çıktıklarını anlatan baba Arif Güran, yoldayken komşusu Cevat Kaya’nın kendisini arayarak Narin’in kaybolduğunu söyledi. Baba Güran o detayları şöyle anlattı; “Biz arabaya bindiğimiz gibi telefonum çaldı. Cevat Kaya beni telefonla aradı. Bana "Narin'i bulamıyoruz. Galiba buralardadır, onu arayıp bulamıyoruz" dedi. Cevat benim komşumdur. Cevat beni aradığında Bismil köprüsü civarındaydım. İkinci köprü üzerinde Şeref Kaya'da beni arayıp aynı şekilde Narin'i bulamadıklarını söyledi.”

“KİMİ ARADIMSA MEŞGULDÜ” “Bunun üzerine kimi aradım herkesin telefonu meşguldü. Bir sefer hanımın telefonu çaldı. Eşimin kardeşi Saliha telefonu açtı. Sonra oğlum ile görüştüm. Dedi 'Baba merak etme onu bulacağız.' Ben hemen dörtlülerimi yakıp hızlı bir şekilde köye doğru hareket ettim. Köyde caminin orada kalabalık vardı. Niye aramıyorsunuz dedim.” REKLAM

“BİR KIZA ARABA ÇARPMIŞ” “Jandarma geldi köpeklerle aramaya devam ediyorduk. Bu arada komutandan bir haber geldi. Bir kıza araç çarpmış yaralı hastanedeymiş. Hemen yola çıkın bakın dediler. Ben gençlere siz mısırları arayın dedim ve buradan ayrıldım. Buradan ayrıldım ve yaralı şahsın bulunduğu hastaneye gittim. Ancak yaralının Narin olmadığını görmem ile köye döndüm. Aramaya devam ettik. Ancak karanlık olması nedeniyle ara verdik ve sabah 04:30-05:00 sıralarında aramaya devam ettim. Ancak Narin'i bulamadık.”

Amca Salim Güran “SALİM İLE ARANIZDA HUSUMET VAR MI?” Savcılık baba Arif Güran’a “Salim ile aranızda herhangi bir husumet veya problem var mıdır?” diye sordu. Baba Güran ise bu soruya şöyle cevap verdi; “ Salim ile aramızda hiçbir problem yoktur. Alacak verecek meselemiz vardı. Ancak ben bunları da kendisine verdim. Aramızda alacak verecek meselesi de kalmadı. Tarlalarımızı da kendisi ekip biçtiğinden hesaplarımız da birdir.” “Böyle bir alacak durumunda kendisi buradan da kesinti yapabilirdi. Sadece bu bahsettiğim alacak verecekte benim ödemem 15 gün gecikmişti. Bana bir şey dememişti. Ancak eniştem Veysi’ye söylemiş. Veysi de gelerek bana söyledi. Bende Veysİ’ye birkaç gün bana müsaade edin, benim alacağım var hemen ödeyeceğim dedim. Benim Salim'e borcum 630.000 TL idi. 200.000 TL eksiğim vardı. Bu eksiği de kardeşim Kurtuluş'tan alarak tamamlayıp Salim'e verdim. Kurtuluş'un parasını da hasat döneminde Salim ortak hesabımızdan bana düşen paydan ödemiştir.” REKLAM

“BENİM KIZIM O ARABAYA BİNMEDİ” Soruşturmayı sürdüren savcılık baba Arif Güran’a "Salim'e ait beyaz renkli aracın sol ön koltuğunda kızınız Narin Güran'a ait DNA örnekleri çıktığını biliyor musunuz? Sizin arabanızda da arama yapılmasına rağmen çıkmayan DNA örnekleri Salim Güran'ın aracında neden çıkmış olabilir?" diye soru sordu. Baba Güran, aile olarak Salim’in aracına binmediklerini belirterek “Biz Salim'in arabasını hiç kullanmıyoruz. Salim’in kullandığı araç zaten Fuat'a aittir. Salim'in kendi aracıyla oğlu kaza yaptığı için Fuat da Van'da olmasından dolayı aracı boşta bulunmaktadır. Bu nedenle Salim, Fuat'ın aracını kullanmaktadır. Bu araca ben veyahut çocuklarım kesinlikle binmedik.” “SUÇLU KARDEŞİMSE CEZALANDIRILSIN” “Narin ve kardeşi Eren ben burada olmadığımdan dolayı sadece bir kez Berat Kaya'nın kınasında bindiler. Bunda da arka koltuğa oturduklarını annesi bana söyledi. Bu nedenle çıkan DNA'ya ilişkin bir şey diyemiyorum. Bu hususun araştırılmasını, suçlu kardeşimse cezalandırılmasını istiyorum.” “NEVZAT BAHTİYAR SORUSUNA DA CEVAP VERDİ” Savcılığın “Nevzat Bahtiyar ifadesinde, kızınız Narin Güran'ın cansız bedenini kendisine Salim'in verdiğini belirtmiştir. Bu hususta ne biliyorsunuz anlatınız.” sorusuna ise baba şu cevabı verdi: REKLAM “Nevzat ve Salim'in arası çok iyidir. Arkadaşlardır, dostlardır. Beraber takılırlar. Aralarından su sızmazdı. Restorantlara, yemek yemelere dahi beraber giderler. Ayrıca Nevzat'a haftada 3-4 gün benim hortumumdan su vermekteyim.” “EŞİME GÜVENİYORUM” Savcılık ayrıca “Eşinizin sizi aldattığınıza ilişkin bir şüpheniz var mı? Salim ile aralarında bir şey olabilir mi?” sorusunu da babaya sordu. Baba Arif Güran buna da şu cevabı verdi: “Kesinlikle aralarında bir şey olamaz. Burada Salim'e güvendiğimden değil eşime güvendiğim için bunu demekteyim.” “KİM YAPMIŞSA CEZALANDIRILSIN” Savcılık son olarak babaya “Kızınızın öldürülmesine ilişkin başkaca ekleyeceğiniz bir husus var mıdır? diye sordu. Baba bu soruya “Ben kızıma bunu yapanın araştırılıp bulunmasını istiyorum. İsterse kardeşim olsun isterse eşim olsun her türlü cezalandırılmasını istiyorum." dedi.