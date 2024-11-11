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        Haberler Gündem Güncel Narin Güran cinayeti hakkında açıklama - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        "Daraltılmış baz çalışması önemli bir delil"

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayeti davası hakkında konuştu. Tunç, "Tüm bulgular değerlendiriliyor. Hunharca bir cinayete kurban gittiğini biliyoruz. Tespit edilen yeni kamera görüntüleri incelendi. HTS kayıtları ile tüm bulgular da değerlendiriliyor. Daraltılmış baz çalışması da gerçekten çok önemli bir delil. Mahkeme bu konudaki tüm delilleri değerlendirecek. Bilirkişilerden ek raporlar istendi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 12:15 Güncelleme: 11.11.2024 - 12:38
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        "Daraltılmış baz önemli bir delil"
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