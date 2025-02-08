Diyarbakır’da, Narin Güran (8) cinayetine ilişkin yargılandığı davada ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan amcası Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ, Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne istinaf başvurusu yaptı.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın cinayetine ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde oldukları tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Davanın 26 Aralık'ta başlayan ve 28 Aralık’ta sona eren 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran’a ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar’a ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

REKLAM advertisement1

REKLAM

AVUKATINDAN İSTİNAF BAŞVURUSU

Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’ne sunulmak üzere 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne istinaf başvurusunda bulundu. Dilekçede, soruşturmanın eksik yürütüldüğü belirtilerek, “Özellikle Cumhuriyet savcılarının soruşturma eksiklikleri ve yanlışları konusunda verilen kararlar azımsanmayacak orandadır. Bu kararlar genel olarak incelendiğinde, özellikle olaya ilişkin delillerin hızlı toplanmadığı, soruşturmanın haklarında isnatta bulunulan kolluk görevlilerine yaptırıldığı, soruşturmayı yürüten farklı Cumhuriyet savcıları arasında eşgüdümün yapılmadığı gibi hususların önemle vurgulandığı görülmektedir. Diğer taraftan, mağdur ve müştekilerin soruşturmaya aktif olarak katılmalarının sağlanmaması, otopsi ve ölü muayenelerinin uzmanlar tarafından yapılmaması, olay yeri incelemelerinin yetersizliği, ifadelerin etkin bir biçimde alınmaması ve olay yerinin fotoğraflanmaması, soruşturmalardaki eksiklikler arasında dikkat çekmektedir. 21 Ağustos tarihinde maktul Narin'in kaybı ile başlatılan soruşturma kasıtlı ve ihmali bir şekilde tek yönlü ve eksik yürütülmüştür. Narin kızımızın kaybı hepimizi derinden sarsmıştır. Kolluk ve Cumhuriyet savcıları olaya el koydukları andan itibaren sayısız ihmaller zinciri dosyanın içinden çıkılmaz hal almasına sebep olmuş. Soruşturma makamlarınca bakılması gereken yerlere bakılmamış, toplanması gereken asıl deliller toplanmamış, Askeri üs bölgesindeki kameralar dahil olmak üzere çevredeki kameralar zamanında incelenmemiş ve Narin kızımız tam 19 gün boyunca bulunamamıştır. Neticede bu süre zarfında asıl faile de ulaşılamamıştır. Kolluk daha olayın ilk gününden itibaren suya atılan taşın oluşturduğu ilk halka misali direkt olarak aileden şüphelenmiş, aile üzerinde olur olmaz tutanaklar tutmuş ve ailenin organize bir şekilde arama faaliyetlerini yönlendirdiği şeklinde dayanaksız kanaatler bildirmek sureti ile kendi kabiliyetsizliğini örtbas etmek derdine düşmüştür Olayın ilk gününden itibaren 1700'ün üzerinde Jandarma personeli köye gelmiştir. Bunca personel ve arama kurtarma ekibi ile devletimizin birçok imkanına rağmen kolluk köyden sadece 2 kilometre ötedeki Narin'in cansız bedenini bulamadığı gibi bir katili de bulamamıştır” denildi.

‘NEVZAT BAHTİYAR TARAFINDAN YAPILDIĞINA YÜZDE YÜZ EMİNİZ’ Cinayet için uygun ortam oluştuğu belirtilen dilekçede, “Olay günü Güran ailesindeki 44 üye, Uğurcan Güran'ın düğün davetiyesini dağıtmak üzere Derik, Batman ve Diyarbakır'a gittiler. Nevzat Bahtiyar bu durumu sabahtan öğrendi, cinayeti tasarladı ve gerçekleştirdi. Nevzat Bahtiyar köydeki erkeklerin düğün davetiyesi için köyden ayrılacaklarını, annesi olan Zeynep Bahtiyar'dan öğreniyor. Çünkü Zeynep Bahtiyar, davetiye dağıtmaya giden Kurtuluş Güran'a o gün sabah önceden kimlerin nereye gideceğini tek tek sormuş. Ne yazık ki hayat boşluk kaldırmaz. Bu ailede bir suç arayacaksak maalesef o da o gün köyün topyekun boşaltılması ve kuzunun kurda teslim edilmesidir. Nevzat'ın yaptığı iğrençlik ve acımasızlığı ortadadır. Biz bu caniliğin Nevzat Bahtiyar tarafından yapıldığına yüzde yüz eminiz. Nevzat'ın hiçbir beyanı diğer bir beyanı ile doğrulanmamaktadır. Aksine bir sonraki beyanı, öncekilerini çürütmektedir. Nevzat ayaküstü kırk yalan atan bir profildir. Yapısı ve konumu buna müsaittir. Baş aktör Nevzat, olayı başından beri takip eden, ailesi ile birlikte göz boyamak için arama çabası içine giren kuzu postuna bürünmüş bir kurt, bir katildir” ifadelerine yer verildi. REKLAM ‘ESKİ MUHTARI DA BOĞMAYA ÇALIŞMIŞ’ Nevzat Bahtiyar’ın, daha önce de gerçekleştirmeye çalıştığı boğma eyleminin olduğu belirtilen dilekçede, “Nevzat Bahtiyar, kızı 4 sene evvel eski muhtar olan M.S.K.’nin torunu tarafından kaçırılıp hamile bırakılınca köyde 6 kardeşini ağır silahlarla kuşatıp muhtarın evini basan vahşi bir kudrete sahiptir. Hatta daha da ilginci, Nevzat Bahtiyar elleri ile eski muhtarı boğmaya çalışmış. Salim Güran, eski muhtarı Nevzat'ın elinden kurtarmasa o da Narin gibi Nevzat'ın ellerinde can verecekti. Bu eylem benzerliğini mahkemede göstermek adına eski muhtarın tanık olarak dinlenmesini talep ettik. Ancak bu talebimiz kabul edilmedi. Şimdi deniyor ki madem Nevzat yaptı, neden ilk Nevzat demediniz? Nevzat çocuk kaybolduktan sonra rol yapıyor. Arif’in gözüne baka baka kendisini teselli ediyor, ‘Allah büyüktür üzülmeyin bulunur’ diyor, sigara ikram ediyor, birlikte namaz kılıyorlar, sırtlarını sıvazlıyor. Aramalar esnasında kafasını milletin dolaplarının içine dahi koyuyor. Yani resmen tüm aileyi hipnotize ediyor. Doğal olarak kimse şüphelenmiyor. Ama yine de Arif ve Salim ilk ‘Nevzat olabilir’ diyor. Fakat kolluk dikkate almıyor, ifadelere geçirmiyor. Arif kollukta ‘Nevzat ile husumetim oldu’ deyince kolluk, ‘Kimse 50 bin TL için birini öldürmez. Yalanı bırak’ diyor. Salim'e Arif ile kimin husumeti olabileceği kollukta soruluyor. Salim de Nevzat'tan bahsedince kolluk, ‘Geç onu biz Arif'e sorduk. Böyle bir husumeti Arif kabul etmiyor’ diyerek geçiştiriyor. 10-15 dakika içerisinde Narin'in ailesi tarafından iştirak halinde öldürüldüğü gerekçeli kararda kabul edilmiş. Ancak 10-15 dakika gibi kısa bir zaman diliminde henüz tespit edilemeyen ve senaryolardan ibaret olan karmaşık bir olay örgüsü ile bu çocuğun ailesi tarafından iştiraken öldürüldüğüne kanaat getiren yerel mahkeme, Nevzat'ın tam 38 dakika 11 saniye boyunca derede neden vakit geçirdiğini sormuyor, sorgulamıyor ve bunun tatbikini de Nevzat'a keşif icrası ile yaptırmıyor. Nevzat Bahtiyar 15.41.56. saniyede geçiyor. 15.44'te stabilize yolda. 16.22'de geri dönüyor. Yani tam 38 dakika 11 saniye gibi uzun bir zaman dilimi boyunca orada. Neticede asıl deliller önümüzde apaçık bizi beklerken yerel mahkeme medyanın, toplumun ve devlet organlarının baskısı ile senaryolara göre hüküm vererek 3 kişiyi ömür boyu hapisle mahkum edebiliyor” ifadelerine yer verildi.

‘BAZ RAPORLARI HATALI’ Dilekçede, hazırlanarak mahkemeye sunulan baz kayıtlarının hatalı olduğu belirtilerek, “Baz raporu kasıtlı bir şekilde müvekkil üzerine hazırlanmıştır. 3 Aralık tarihli baz raporuna göre köy içinden baz çalışması yapıldığında en az 22 bazdan sinyal aldığını ve bu yüzden tespitlerin şüpheye yer verilmeyecek derecede kesin olduğunu iddia ediyor. Şimdi soruyoruz. Peki o halde köyün içinde olan birinin bazları köyün 2-3 kilometre dışında nasıl çıkıyor? Yani madem sen en az 22 bazdan sinyal aldığını iddia ediyorsan Salim’in 22.48 ile 22.55 arasında bazı nasıl köy dışına atıyor? Aynı rapor müvekkille birlikte diğer sanıkları Arif’in evinde oda oda, nokta nokta tespit etmiş ve fakat müvekkili 22.47’de mısır tarlası civarında olarak konumlandırmış. Tam koordinat neden belirlenememiş o halde? Raporda söz konusu tespitlerin yoruma dayalı olmadığı ve tamamen matematiksel hesaplamalardan ibaret olduğu belirtilmiş. Ancak yukarıda da izah ettiğimiz Eğertutmaz mevzusu ile raporun yoruma dayalı olduğu, hatta kasıtlı bir şekilde hazırlandığı ve maalesef yine de hükme esas alındığı gerçeği ile karşı karşıyayız. Raporu hazırlayanları bölge bilirkişilik listesinde isimleri yok. Söz konusu bilirkişilerin hangi alandan uzmanlıkları var? 16 bölge bilirkişi kurulu var ve bu kişiler bilirkişi listesinde de yoklar. Raporu hazırlayanların kalifikasyonu, uzmanlık alanları nedir? Biz bunların hiçbirini bilmiyoruz. Bu raporu hazırlayanların mesleklerini, uzmanlık alanlarını ve en önemlisi de kim olduklarını bilmiyoruz. Biz savunma makamı olarak raporun güvenilirliğini denetleyemiyoruz. Baz raporunda öyle bir tablo çiziliyor ki neredeyse Türkiye’nin kapsama alanı en geniş yerini Tavşantepe olarak gösteriyor. İşte bizim ısrarla yerel mahkeme heyetinin katılımıyla keşif icrasıyla rapor hazırlanması gerektiğini vurgulama sebebimiz bu. Zira uzman olmaya da gerek yok, köyde interneti bırakın telefon bile birçok noktada çekmiyor. Konum bilgileri en az 200-300 metre sapmayla görülüyor” denildi. BERAATİ TALEP EDİLDİ Dilekçede, Salim Güran’ın beraati talep edilerek, şu ifadelere yer verildi: “İstinaf başvurumuzun kabulüne karar verilerek; hükmün bozulması, dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesi; hükmün bozulması yerine davanın Bölge Adliye Mahkemesi’nde yeniden görülmesine karar verilirse, ilk derece mahkemesinin hükmünün kaldırılması ve duruşmalı yapılacak istinaf incelemesi neticesinde yeniden hüküm kurularak müvekkil hakkında beraat kararı verilmesi ve diğer sanık Nevzat Bahtiyar hakkında çocuğun kasten öldürülmesi, ‘Çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘Hürriyeti tahdit’ suçlarından dolayı ayrı ayrı cezalandırılmasına karar verilmesini sanık müdafi sıfatıyla arz ve talep ederim.”