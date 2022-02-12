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Son dakika: Annesini bir hafta önce kaybetti! Kahreden haber!

Son dakika haberine göre Antalya’da ünlü isimlerin otellerde vereceği konserler öncesinde ses sistemi kurduğu öğrenilen müzisyen Fatih Övgün (53) kalp krizine yenik düşerek hayatını kaybetti. Olay, komşularının Övgün'den haber alamamasının ve polise bildirmesinin ardından ortaya çıktı. Övgün'ün bir hafta önce de annesini kaybettiği öğrenildi

12.02.2022 - 16:03 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Annesini bir hafta önce kaybetti! Kahreden haber!
Annesini bir hafta önce kaybetti! Kahreden haber!
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İHA

Antalya'nın Kepez ilçesi Zafer Mahallesi 2624 sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında yürekleri yakan bir olay meydana geldi.

KOMŞULARI POLİSE BİLDİRDİ

İHA'da yer alan son dakika haberine ve edinilen bilgiye göre, apartmanın giriş katında tek başına yaşayan Fatih Övgü'den (53) haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde Fatih Övgü içeride hareketsiz olarak bulundu. Sağlık çalışanları tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirledi.

ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ

Belediye tabibi tarafından yapılan değerlendirmede Övgü'nün kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği belirlendi. Övgü'nün otellerde ünlü isimlerin vereceği konserler öncesinde ses sistemi kurduğu ve zaman zaman da müzisyenlik yaptığı öğrenildi.

ANNESİNİ BİR HAFTA ÖNCE KAYBETMİŞTİ

Annesini ise bir hafta önce kaybettiği öğrenilen Övgü'nün cenazesi işlemlerin ardından Büyükşehir Belediyesi Kurşunlu Mezarlı Morguna kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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