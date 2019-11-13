13 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GSTV'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cengiz seçim tartışmaları için şunları söyledi:
"KAÇTI DİYECEKLERDİ"
"İbra edilmediğim anda ayrılabilirdim, çok kolaydı. Bana 'kaçtı' demesinler diye ayrılmadım. O gün ayrılsam, arkamdan 'kaçtı' diyeceklerdi. En az 10 futbolcunun serbest kalma durumu vardı. 14 arkadaşımız evet deseydi, o gün idari açıdan ibra edilecektik. Biz 2525 oyla seçilmişiz. 3 adaya da saygı duyuyorum, hepsinin oylarının toplamından fazla. Seçimle gelenin seçimle gittiği ortamda, ben bunu kabul edemedim. Galatasaray benim sevdam."
"YARGIYA MÜDAHALELERİ VAR!"
"Ben bir davayı sürdürebilmek, daha müreffeh bir Galatasaray verme hevesindeyim. Bu nedenle mücadeleye devam dedim. Mücadeleyi terk edecek, cepheyi bırakıp kaçacak insanlardan değilim. Benim atalarım da öyle. Bazı üye arkadaşlarımızın yargıya müdahalesi var. Mücadele ediyorlar bizim seçime girmememiz için. 'Seçime gir, imza topla Mustafa Cengiz' demiyorlar. Eşit şartlarda düello edersiniz, bu tam tersine."
"MAHKEME DERSE Kİ..."
Seçime gidelim, Mustafa Cengiz olmasın'. Ben buna da peki diyorum ama taraftarıma laf anlatamam, bunun için mücadele etmem gerek. Mahkeme ne karar verirse, ben ona hazırım. Hiç de beis duymam. Taraftara anlatmam gerek. Bana popülist diyorlar utanmadan. Evet ben popülistim, taraftarın popülistiyim. Taraftar olmazsa ben yokum. Yarın eğer mahkeme derse 'Seçime gideceksiniz, Mustafa Cengiz olmayacak', başım gözüm üstüne. Ne diyebilirim? Tekrar tekrar ben de yoruldum. Galatasaray için hizmet etmeye çalışıyorum, mahkeme mahkeme koşturmak istemiyorum.
"2 YILDA HER ŞEYİ UNUTTULAR"
"Galatasaray bir raya girdi. Ben kimseyi kötüleme anlamında konuşmuyorum. Görevi devraldığımda transfer yasağı vardı, insanlar unuttu bunları. 2 yılda her şeyi unuttular. 147 milyon euro zarardan nasıl Galatasaray'ı kurtarıp 4 yıllık uzlaşma anlaşması yaptınız diye bir kişi sormadı. Biz bunu yaptık. UEFA'ya 4 ay izin verin dedik. Bunun en büyük nedeni, o popülist dediğiniz taraftarlar. Seyirci patladı, mağazalardan alış arttı."
"İLK DEFA BİR TÜRK TAKIMI CAS'TA KAZANDI"
"Bize sağ olsunlar içeriden soran olmadı ama UEFA'dan soranlar oldu. Biz üst kurulla kapıştık tabir-i caizse. UEFA bunu izledi, yeniden yargılanmamızı istedi. Peki dedik, CAS'a gittik. İlk defa bir Türk takımı CAS'ta dava kazandı."
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