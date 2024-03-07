REKLAM advertisement1

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "İBB yönetimi 5 yıllık süreçte İstanbul'umuza 1 metreküp, bir su bardağı yeni su kaynağı kazandırmamıştır. Biz, şehrimizin yerinde saydırıldığı 5 yılın izlerini silmek için İstanbul'a 6 yeni içme suyu barajı yapıyoruz. Bu barajlarımızla İstanbul'daki su ihtiyacını kalıcı şekilde çözüyoruz." dedi.

Kurum, "Eşsiz İstanbul" programının tanıtımı için bir otelde düzenlenen toplantıda projelerini aktardı.

Bugün yine İstanbulluların üzgün olduğunu, yine metro seferlerinin durduğunu, vatandaşın evine, işine ve okuluna gidemediğini belirten Kurum, "Metro duraklarında bozulan metrolardan inmek suretiyle tünellerde İstanbul'un trafik çilesini bugün tekrar yaşadılar. Açıkladığımız 'Uğraştıran değil, ulaştıran İstanbul' hedefimizle bu sorunları tüm İstanbullularla birlikte 31 Mart akşamı çözmeye geliyoruz." diye konuştu. REKLAM Kurum, 1 Nisan'dan itibaren tüm kadın girişimcilere 100 bin lira hibe vereceklerini, kadınlara özel kıraathaneler yapacaklarını kaydetti. "BOZUK ASANSÖR VE MERDİVEN DÖNEMİNİ SONA ERDİRİYORUZ" Kurum, kitap kafeleri 39 ilçede açacaklarını, "İBB Bikahve" uygulamasıyla gençlerin kahvelerini uygun fiyatlarla içeceğini söyledi. Yaşlı ve engelliler için iki yakada 3 tane yaşlı ve engelli yaşam merkezi kuracaklarını vurgulayan Kurum, İstanbul Özel Eğitim Kampüsü'nün inşasına süratle başlayacaklarını anlattı. İstanbul'a 10 yeni engelsiz yaşam merkezi açacaklarını dile getiren Kurum, "Birkaç gün önce 3 kardeşimiz yürüyen merdiven yüzünden yaralandı. Ya orada sıkışan kardeşimiz engelli biri olsaydı, inanın sonucunu düşünmek istemiyorum. O yüzden bozuk asansör ve merdiven dönemini sona erdiriyoruz, İstanbul'u bu utançtan kurtarıyoruz. Bizim dönemimizde tüm bu araçlar 7/24 çalışacak." ifadelerini kullandı. REKLAM Kurum, engelsiz spor merkezlerinin ve spor branşlarının sayısını artıracaklarını, "Madde Bağımlılığı Tedavi ve Rehabilitasyon Köyü" kuracaklarını anlattı.

Beş yılda özünden uzaklaştırılmış ve şubeleri kapatılmış İSMEK'leri hemen özüne döndüreceklerini söyleyen Kurum, "İstanbullular, kişi başı insani su hakkı olarak ayda 500 litre ücretsiz su kullanıyorlar. Biz göreve gelir gelmez, bu miktarı yüzde 50 arttırarak tam 750 litreye çıkaracağız. Yeni tarifelerimizle de vatandaşımızın yanında olacağız. Genç tarifeyle öğrenci evlerinin, vefa tarifesiyle 65 yaş üstü abonelerle ihtiyaç sahibi tüm emekli abonelerimizin, büyük aile tarifesiyle kamu kurumlarından sosyal destek alan kardeşlerimizin 10 metreküpe kadar su tüketimlerinde, faturanın yüzde 50'si büyükşehirden olacak." dedi. "3 YENİ İSTANBUL ŞEHİR KÜTÜPHANESİ KURUYORUZ" İstanbul Turizm Planlaması kapsamında kenti dünyanın en popüler 3 destinasyonundan biri haline getirmek için kamu, özel sektör, yerel yönetim, üniversite ve turizm kuruluşlarının temsilcilerinin yer alacağı İstanbul Turizm Şurası'nı oluşturacaklarını aktaran Kurum, gastronomi ve müzik gibi etkinliklerin yer alacağı Uluslararası Boğaziçi Festivali'ni hayata geçireceklerini, Anadolu Yakası'nda fuar ve kongre merkezi açacaklarını bildirdi. REKLAM Kurum, İBB Kültür Merkezlerinin sahnelerini amatör tiyatro gruplarına ücretsiz açacaklarını kaydederek, şöyle devam etti: "Rami Kütüphanemize 3 kardeş kazandırıyoruz, 3 yeni İstanbul Şehir Kütüphanesi'ni kuruyoruz. Her iki yakanın farklı alanlarında 'Yeni Sahaf ve Antikacılar Çarşıları' kuruyoruz. Gastronomi kültürümüzü yaşatmak için her ilçemizde trafiğe kapalı lezzet sokakları oluşturuyoruz. Anadolu Yakası'nda, Anadolu Kültür Merkezi'ni kuracağız. İstanbul'a, biri Anadolu Yakası'na olmak üzere, Harbiye Cemil Topuzlu Sahnesi gibi görkemli 2 yeni konser alanını da hediye edeceğiz, 2 yeni tiyatro sahnesini daha bu şehre kazandıracağız." İstanbul'da kaybolmaya yüz tutan eserleri ihya edeceklerini belirten Kurum, 2016 yılında temeli atılan, 2019’da kaba inşaatı biten ancak 5 yıldır çivi çakılmayan İstanbul Müzesi'ni hızla tamamlayacaklarını söyledi.

"Yenikapı Arkeoloji Müzesi'ni, İstanbul Gravür Müzesi’ni, Etkileşimli İstanbul Biyografi Müzesi’ni ve İstanbul Gastronomi Müzesi'ni kuracağız" diyen Kurum, kentte kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını 7,80'den 11,80 metrekareye çıkaracaklarını belirtti. REKLAM İBB yönetiminin, 15 yeni yaşam vadisiyle 20 milyon metrekarelik yeşil alan, kişi başına düşen yeşil alan miktarını 3 katına çıkarma ve toplam 45 milyon metrekare yeşil alan üretme sözü verdiğini, 5 yılda geldikleri sonucun mevcut yönetimin ifadeleriyle sadece 9,4 milyon metrekare olduğunu vurgulayan Kurum, "Bu doğru olsa bile, vaatlerinin ancak yüzde 20'sini yapabilmişler demektir. Oysa 'kazandırdık' dedikleri 9,4 milyon metrekare yeşil alanın bile 6,5 milyon metrekaresi zaten bizim daha önceki dönemimizde yapılmıştı. Yani ürettikleri yeşil alan aslında 3 milyon metrekaredir. Yani mevcut yönetim, vaadinin sadece yüzde 6,5'ini yapabilmiştir." değerlendirmesinde bulundu. Kurum, yapacakları 8 milyon 140 bin metrekarelik İstanbul Botanik Bahçesi'nin tüm Türkiye'nin sembolü olacağının altını çizerek, mahalle bahçeleri açacaklarını dile getirdi. "İSTANBUL'A 6 YENİ İÇME SUYU BARAJI YAPIYORUZ" İstanbul'a hizmet veremeyecek halde, alt katları harabeye dönmüş Esenler Otogarı'nı taşıyacaklarını, burayı millet bahçesine dönüştüreceklerini kaydeden Kurum, tarihi Haydarpaşa Tren Garı’ndan başlayıp Kadıköy Meydanı'ndan Moda’ya uzanan kıyı hattını Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapacakları ortak bir projeyle düzenleyeceklerini belirtti. Kurum, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde küresel bir çevre seferberliğine dönüşen 'Sıfır Atık' projeleri kapsamında İstanbul sıfır atığın model şehri olacak." dedi. Sürdürülebilir su yönetiminin kent için hayati öneme sahip olduğundan bahseden Kurum, "İBB yönetimi 5 yıllık süreçte İstanbul'umuza 1 metreküp, bir su bardağı yeni su kaynağı kazandırmamıştır. Biz, şehrimizin yerinde saydırıldığı 5 yılın izlerini silmek için İstanbul'a 6 yeni içme suyu barajı yapıyoruz. Bu barajlarımızla İstanbul'daki su ihtiyacını kalıcı şekilde çözüyoruz. Toplamda 1 milyon 200 bin tonluk 64 içme suyu deposuyla arıtılmış su kapasitemizi yüzde 40 artırıyoruz. İklim krizi olsa da bundan böyle 'su sorunu yaşanmayacak bir İstanbul'un' sözünü veriyoruz." ifadelerini kullandı. Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ni açacaklarını aktaran Kurum, 9 yeni ileri biyolojik arıtma tesisini İstanbul'a kazandıracaklarını dile getirdi. Murat Kurum, "Olimpik Şehir İstanbul, Hedef 2036" diyerek olimpiyat köyü, su sporları merkezi, jimnastik merkezi ile veledrom gibi tesisleri 5 sene içinde tamamlayacaklarını sözlerine ekledi.