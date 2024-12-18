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        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Muğla'da zincirleme kaza: 7 yaralı

        Muğla'da zincirleme kaza: 7 yaralı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde yol temizlik aracına arkadan başka bir araba çarptı. Kazaya 2 araç daha karıştı. 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 13:38 Güncelleme: 18.12.2024 - 13:44
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        Zincirleme kaza: 7 yaralı
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        Muğla'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır, 7 kişi yaralandı, 2 araçta çıkan yangın da itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaza, saat 10.30 sıralarında Aydın-Muğla kara yolunda Menteşe ilçesinin Bayır Mahallesi'nde meydana geldi.

        Muğla yönüne giden Karayolları’na ait yol temizleme aracına, temizlik yaptığı sırada arkadan otomobil çarptı. Kazaya 2 araç daha karıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Muğla Eğitim ve Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.

        Kaza sırasında kamyonet ve otomobilde çıkan yangınsa itfaiye erleri tarafından söndürüldü.

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