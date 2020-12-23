Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yeşilova mevkisi açıklarında lastik botlarda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

AA'nın haberine göre ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 2 lastik bottaki 12 kişiyi sahil güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.