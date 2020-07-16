MSB paylaştı! Kıbrıs Barış Harekatı'ndan kareler

MSB'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan tarihi fotoğraflar" başlığıyla harekata ilişkin fotoğraflar yayınlandı.

Kıbrıs Barış Harekatı 20 Temmuz 1974'te başlatılmıştı. 24 Temmuz'da harekata ara verilirken, başlayan görüşmelerden sonuç çıkmaması sonrası 14 Ağustos'ta ikinci harekat başlatıldı ve 18 Ağustos'ta harekat tamamlandı.