14 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, "Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'nin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Bölgede İnsansız Hava Araçlarımız görev icra etmeye başlamıştır" denildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında; Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Bölgede İnsansız Hava Araçlarımız görev icra etmeye başlamıştır" denildi.
MÜŞTEREK HAREKET EDİLMESİ KARARLAŞTIRILMIŞTI
Türkiye'nin baskısının ardından geri adım atan ABD heyeti, geçen hafta Ankara'da Milli Savunma Bakanlığı'nda birbiri ardına toplantılar düzenledi. Askeri heyetler arasında yapılan detaylı görüşmelerin ardından Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması ve bunun da Türkiye ve ABD tarafından koordineli şekilde tesis edilmesi kararlaştırılmıştı. Mutabakatın ardından iki ülke askerlerinin sınır hattında Müşterek Harekat Merkezi kurması konusunda görüş birliğine varılmıştı.
HAVADAN SANAL BÖLGE
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü yazısında, Suriye'de kurulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin "Her iki tarafın da aktardığına göre ABD bazı konularda ilk başlardaki katı tutumunu yumuşatmakla birlikte, güvenlikli bölgenin hangi bandının ve yerleşimlerin tam kontrolünde olacağı konusundaki katılığını koruyor. Yumuşattığı en önemli alan ise sınırın genişliğine ve “havadan sanal güvenlikli bölge” oluşmasına ilişkin... Çünkü ABD tarafı önce 140 kilometrelik uzunlukta güvenli bölgenin oluşmasını isterken, derinlik için de 9 mil (14 km) önermişti. Anlaşılan o ki müzakereler sonucunda ısrarından geri adım atmış ve uzunluk konusundaki tutumunu yumuşatıp, “sınırın tamamı boyunca” güvenli bölge olmasını kabul etmiş" ifadelerini kullanmıştı.
Sarıkaya yazısında Foreing Policy Research Institute Orta Doğu Direktörü Aeron Stein'in verdiği bilgileri şöyle aktardı:
"Nitekim ABD’nin uluslararası ilişkiler alanındaki etkili dergisi Foreing Policy Research Institute Orta Doğu Direktörü Aeron Stein de bu bilgiyi paylaştı. Stein bununla kalmayıp, 'Türkiye’nin önerdiği 32 km’lik bant içinde, hatta daha da ilerisinde insansız hava araçları ile sanal güvenli bölge oluşturulabileceğini, ortak harekat merkezinden Türk ve ABD güçlerinin birlikte operasyonu ile oluşacak ‘havadan sanal güvenli bölgede’ Suriye Demokratik Güçlerinin hareketlerinin anlık izlenerek gerekenin yapılması konusunda uyumun sağlanabileceğini' belirtti. Hatta ABD’nin Türkiye’yi bu konuda ikna edebilmek için ortak harekat merkezini harekete geçirmeyi hedeflediğinin de altını çizdi."
KORGENERAL YAYLA, ABD HEYETİ İLE GÖRÜŞECEK
Diyarbakır 7’nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Müşterek Hareket Merkezi çalışmaları için ABD’den gelen 6 kişilik askeri heyetle görüşmek üzere Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine geldi.
Diyarbakır 7’nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Fırat’ın doğusunda kurulması planlanan Barış Koridorunun koordine edileceği Müşterek Hareket Merkezi çalışmaları için ABD’den gelen 6 kişilik askeri heyetle görüşmek üzere Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine geldi. 3’üncü Hudut Alay Komutanlığına geçen Türk heyet ile ABD’li askerler arasında görüşmeler yapılacağı öğrenildi.
Üç gün önce ABD’den gelen 6 kişilik askeri heyet, ilk gün sınır hattında inceleme yaptıktan sonra 3’üncü Hudut Alay Komutanlığına geçti. Heyet 2 gündür 3’üncü Hudut Alay Komutanlığında çeşitli görüşmeler gerçekleştiriliyor.
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