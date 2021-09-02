Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine güneyden ateş açan teröristlere ait mevziler tam isabetle vurularak ilk belirlemelere göre en az 9 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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