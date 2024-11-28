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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: MSB'den kitap kapağı açıklaması: 20 gün önce toplatıldı, Prof. Öztürk Emiroğlu istifa etti

        MSB'den kitap kapağı açıklaması: 20 gün önce toplatıldı, Prof. Emiroğlu istifa etti

        Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Türk Dili Kompozisyon ve Hitabet Dersi için hazırlatılan kitabın kapağında yer alan harita tartışma yarattı. Prof. Erhan Afyoncu kitabın 20 gün önce toplatıldığını, kapağı hazırlatan Prof. Öztürk Emiroğlu'nun istifa ettiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 28.11.2024 - 13:22 Güncelleme: 28.11.2024 - 14:23
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        MSB'den kitap kapağı açıklaması
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        Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Türk Dili Kompozisyon ve Hitabet Dersi kapsamında hazırlatılan kitap kapağının, "Üniversite yönetiminin bilgisi dışında editör tarafından kurum dışı bir grafikçiye hazırlatıldığını ve kapaktaki uygunsuzluğun fark edilmesi üzerine kitapların derhal toplatıldığı" bildirildi.

        MSB'den, yapılan yazılı açıklamada, MSÜ Kara Harp Okulu Türk Dili Kompozisyon ve Hitabet Dersi için hazırlanan ve senato tarafından basılmasına izin verilen "Ders Notu" kitabının kapağında herhangi bir görsel bulunmadığını belirtti.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Sosyal medyada yer alan kitap kapağı, üniversite yönetiminin bilgisi dışında editör tarafından kurum dışı bir grafikçiye hazırlatılmış ve kapağın ders notu kitaplarının baskısı için de kullanılması amacıyla yeni kapak, idarenin bilgisi dışında editör tarafından matbaaya verilmiştir. Kapaktaki uygunsuzluğun fark edilmesi üzerine kitaplar derhal toplatılmıştır. Kurum dışı bir grafikçiye kapak hazırlatan Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu bu uygunsuz davranışından dolayı 9 Kasım'da görevinden istifa etmiştir. MSÜ Rektörlüğü tarafından olayla ilgili derhal idari ve adli süreç başlatılmıştır."

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        ERHAN AFYONCU: 20 GÜN ÖNCE TOPLATILDI

        Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, kitabın 20 gün önce toplatıldığını açıklayarak, "Kurum dışı bir grafikçiye kapak hazırlatan Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu bu uygunsuz davranışından dolayı 9 Kasım’da görevinden istifa etmiştir" dedi.

        Prof. Afyoncu X hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

        "Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Türk Dili Kompozisyon ve Hitabet Dersi için hazırlanan ve Senato tarafından basılmasına izin verilen “Ders Notu” kitabının kapağında herhangi bir görsel bulunmamaktadır.

        Sosyal medyada yer alan kitap kapağı; Üniversite yönetiminin bilgisi dışında editör tarafından kurum dışı bir grafikçiye hazırlatılmış ve kapağın ders notu kitaplarının baskısı için de kullanılması amacıyla yeni kapak, idarenin bilgisi dışında editör tarafından matbaaya verilmiştir. Kapaktaki uygunsuzluğun fark edilmesi üzerine kitaplar 20 gün önce derhal toplatılmıştır.

        Kurum dışı bir grafikçiye kapak hazırlatan Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu bu uygunsuz davranışından dolayı 9 Kasım’da görevinden istifa etmiştir.

        MSÜ Rektörlüğü tarafından olayla ilgili derhâl idari ve adli süreç başlatılmıştır."

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