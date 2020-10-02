MSB'den flaş Libya açıklaması!

AA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye ve Libya arasında deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşmanın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tescil edildiği hatırlatıldı.

"DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK"

AA'da yer alan habere göre MSB tarafından yapılan paylaşımda, "Libya ile 500 yıllık ortak tarihe dayalı çok yönlü ilişkilerimiz ve BM tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümeti'ne eğitim, yardım ve danışmanlık desteğimiz devam edecek" ifadesine yer verildi.