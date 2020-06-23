Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarında 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T"erörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.