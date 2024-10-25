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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: MSB: 30 terörist etkisiz hale getirildi!

        MSB: 30 terörist etkisiz hale getirildi!

        Milli Savunma Bakanlığı, "Dün gece Irak'ın kuzeyinde Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'daki 34 terör hedefine hava harekatlarında ilk belirlemelere göre PKK'lı 30 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 16:37 Güncelleme: 25.10.2024 - 16:47
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        MSB: 30 terörist etkisiz hale getirildi!
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 30 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dün gece Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'daki 34 terör hedefine yönelik gerçekleştirilen hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 30 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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