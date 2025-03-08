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        Haberler Bilgi Ekonomi SON DAKİKA: MOTORİNE İNDİRİM GELDİ! Güncel LPG, benzin, motorin litre fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? 8 Mart 2025 akaryakıt fiyatları tablosu

        Motorine indirim geldi, tabela değişti! 8 Mart 2025 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, benzin ve motorin litre fiyatları

        Akaryakıt fiyatları son dakika indirim ve zam haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. Döviz kurunda ve petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar LPG, benzin ve motorin fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Hatırlanacağı üzere bu hafta benzine peş peşe indirim yapılmıştı. Bugün ise motorine indirim geldi. Son dakika haberinin ardından araç sahipleri, ''İzmir, Ankara, İstanbul'da LPG, benzin, motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 8 Mart 2025 Güncel akaryakıt fiyatları tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2025 - 09:21 Güncelleme: 08.03.2025 - 09:21
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        • 1

          Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor. Yaşanan değişimler sonrası güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları merak konusu oluyor. Bu hafta benzine peş peşe indirim gelmişti. Bugün ise motorine indirim yapıldı. 1 lira 29 kuruşluk indirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki İzmir, Ankara, İstanbul’da LPG, benzin, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte 8 Mart 2025 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatı…

        • 2

          MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

          Petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor.

          Motorinin litre fiyatına 8 Mart 2025 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 29 kuruş indirim geldi.

        • 3

          LPG’YE VE BENZİNE ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?

          LPG ve benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

          Hatırlanacağı üzere benzinin litre fiyatına 7 Mart 2025 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 98 kuruş indirim gelmişti.

        • 4

          AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

          LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 8 Mart 2025 Cumartesi günü için sorgulanıyor. Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

          İşte; 8 Mart 2025 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları…

        • 5

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 43,41 TL

          Motorin litre fiyatı: 45,36 TL

          LPG litre fiyatı: 27,59 TL

        • 6

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 43,26 TL

          Motorin litre fiyatı: 45,24 TL

          LPG litre fiyatı: 26,99 TL

        • 7

          ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 43,96 TL

          Motorin litre fiyatı: 46,09 TL

          LPG litre fiyatı: 27,49 TL

        • 8

          İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 44,33 TL

          Motorin litre fiyatı: 46,46 TL

          LPG litre fiyatı: 27,34 TL

        • 9

          AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

          Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

          Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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