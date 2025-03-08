Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor. Yaşanan değişimler sonrası güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları merak konusu oluyor. Bu hafta benzine peş peşe indirim gelmişti. Bugün ise motorine indirim yapıldı. 1 lira 29 kuruşluk indirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki İzmir, Ankara, İstanbul’da LPG, benzin, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte 8 Mart 2025 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatı…