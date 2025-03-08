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        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul | 8 Mart Cumartesi güncel hava durumu, bugün hava nasıl olacak | Son dakika haberleri

        Sıcaklıklar yükseliyor... Bahar yüzünü gösteriyor!

        Meteoroloji'den alınan son bilgiye göre bugün Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt çevresinde yağmur, Hakkari ve Van'da ise kar bekleniyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkıyor ve bahar yüzünü gösteriyor. İşte illerimizde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2025 - 07:09 Güncelleme: 08.03.2025 - 09:57
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        Sıcaklıklar yükseliyor... Bahar yüzünü gösteriyor!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağmurlu, Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İKİ BÖLGEDE ÇIĞ RİSKİNE DİKKAT

        Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don, kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        SICAKLIK 6 BÖLGEDE NORMALLERİN ÜZERİNDE

        Hava sıcaklıklarının, Güneydoğu Anadolu'da 3 ilâ 5 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üstünde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 19, Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL: 15, Az bulutlu

        İZMİR: 18, Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ: 20, Az bulutlu

        BURSA: 17, Az bulutlu

        EDİRNE: 21, Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ: 18, Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR: 18, Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ: 24, Az bulutlu ve açık

        MUĞLA: 20, Az bulutlu ve açık

        ADANA: 24, Az bulutlu ve açık

        ANTALYA: 23, Az bulutlu ve açık

        HATAY: 22, Az bulutlu ve açık

        MERSİN: 22, Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR: 19, Parçalı ve az bulutlu

        KONYA: 17, Parçalı ve az bulutlu

        NEVŞEHİR: 14, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 20, Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK: 11, Parçalı ve az bulutlu

        AMASYA: 18, Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP: 12, Parçalı ve az bulutlu

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        SAMSUN: 14, Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON: 11, Parçalı ve çok bulutlu

        ARTVİN: 16, Parçalı ve çok bulutlu

        KARS: 12, Parçalı ve az bulutlu

        ERZURUM: 8, Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA: 16, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 8, Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu güney kesimleri karla karışık yağmur yüksekleri kar yağışlı

        DİYARBAKIR: 13, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        GAZİANTEP: 19, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 13, Parçalı az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

        ŞANLIURFA: 18, Az bulutlu ve açık

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        #hava durumu istanbul
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