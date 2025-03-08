Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağmurlu, Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

REKLAM advertisement1 İKİ BÖLGEDE ÇIĞ RİSKİNE DİKKAT Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don, kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. REKLAM

SICAKLIK 6 BÖLGEDE NORMALLERİN ÜZERİNDE Hava sıcaklıklarının, Güneydoğu Anadolu'da 3 ilâ 5 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üstünde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: ANKARA: 19, Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL: 15, Az bulutlu İZMİR: 18, Az bulutlu ve açık KOCAELİ: 20, Az bulutlu BURSA: 17, Az bulutlu EDİRNE: 21, Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ: 18, Parçalı ve az bulutlu A.KARAHİSAR: 18, Az bulutlu ve açık DENİZLİ: 24, Az bulutlu ve açık MUĞLA: 20, Az bulutlu ve açık ADANA: 24, Az bulutlu ve açık ANTALYA: 23, Az bulutlu ve açık HATAY: 22, Az bulutlu ve açık MERSİN: 22, Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR: 19, Parçalı ve az bulutlu KONYA: 17, Parçalı ve az bulutlu NEVŞEHİR: 14, Parçalı ve az bulutlu BOLU: 20, Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK: 11, Parçalı ve az bulutlu AMASYA: 18, Parçalı ve az bulutlu SİNOP: 12, Parçalı ve az bulutlu REKLAM SAMSUN: 14, Parçalı ve az bulutlu TRABZON: 11, Parçalı ve çok bulutlu ARTVİN: 16, Parçalı ve çok bulutlu KARS: 12, Parçalı ve az bulutlu ERZURUM: 8, Parçalı ve az bulutlu MALATYA: 16, Parçalı ve az bulutlu VAN: 8, Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu güney kesimleri karla karışık yağmur yüksekleri kar yağışlı DİYARBAKIR: 13, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu GAZİANTEP: 19, Az bulutlu ve açık SİİRT: 13, Parçalı az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu ŞANLIURFA: 18, Az bulutlu ve açık