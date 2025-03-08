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500 liralık ile 5 bin liralık kot pantolon arasındaki fark nedir?

Benzer modellerde olsalar da 500 liralık ve 5000 liralık kot pantolon arasında ne gibi farklar var? Kumaş kalitesi mi, işçilik mi yoksa sadece marka algısı mı fiyatlardaki uçurumu artırıyor?

Giriş: 08.03.2025 - 08:00 Güncelleme: 08.03.2025 - 08:00
Habertürk
Haberler Stil 500 liralık ile 5 bin liralık kot pantolon arasındaki fark nedir?

Yeni bir kot pantolon ya da 'jean' almak için alışverişe çıktığınızda, benzer modeller arasında büyük fiyat farkları olduğunu fark etmişsinizdir. Küçük butiklerde veya online mağazalarda 500 liraya satılan pantolonlar, bazı ünlü markalarda 5, 10, 20 hatta 50 bin liraya kadar çıkabiliyor. Peki, bu fiyat farkını yaratan ne?

Kimileri uzun ömürlü bir pantolon için para harcamaya razı ama bütçesinin yalnızca markanın arka cebindeki logosuna gitmesini istemiyor. Öte yandan, en tutumlu olanlar bile kalitesiz ve kısa ömürlü bir kot pantolona yatırım yapmaktan kaçınıyor.

Columbia College Chicago Moda Okulu Direktörü ve moda çalışmaları profesörü Colbey Reid, “Kot pantolon fiyatları oldukça değişken ve genellikle üretim maliyetleriyle doğrudan bağlantılı değil. Bu durum, hem tüketiciler hem de markalar için fiyatlandırmayı anlamayı zorlaştırıyor” diyor.

KULLANILAN MALZEME FİYATI DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Kot pantolonun maliyetini belirleyen en önemli unsurlardan biri kumaş kalitesi.

Dünya çapında çevre hareketini çeşitlendirmeyi ve harekete geçirmeyi misyon edinen Earthday.org’un moda koordinatörü Shelley Rogers, pestisit kullanılmadan ve daha az su tüketilerek üretilen organik pamuğun, geleneksel yöntemlerle yetiştirilen pamuktan daha pahalıya mâl olduğunu söylüyor.

Örneğin Japonya ve İtalya gibi ülkeler, yüksek maliyetli ama kaliteli denim kumaşlarıyla tanınıyor.

Özellikle Japon denimi, kaliteli pamuk ve özel indigo boyama teknikleriyle üretildiği için maliyeti yüksek.

Yüzde 100 pamuktan üretilen kot pantolonlar genellikle daha dayanıklı olsa da, birçok marka pantolona esneklik veya daha sert bir yapı kazandırmak için sentetik materyaller kullanıyor.

Bunun yanı sıra, maliyetleri düşürmek için polyester gibi daha ucuz malzemeler tercih eden markalar da var.

DİKİŞ KALİTESİNE DİKKAT!

Tekstil sektöründe kumaş kalitesi kadar işçilik de büyük bir faktör. Bazen bu detaylar dışarıdan fark edilmese pantolonun uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Örneğin, dikişlerin çift veya zincir dikişle yapılması, içeride fazladan bir düğme bulunması gibi küçük ama önemli detaylar, pantolonun dayanıklılığını artırıyor.

Dahası kot pantolonun üretimi ne kadar fazla emek gerektirirse, fiyatı da o kadar yükseliyor. Paça taşlama, elle kesim ve nakış gibi işlemler hem daha fazla zaman hem de işçilik maliyeti gerektiriyor.

Özel yıkama teknikleri, kaliteli boyalar ve özel donanımlar (düğmeler, perçinler, yamalar vb.) da fiyatı artırıyor.

ÜRETİM NE KADAR ÇOKSA MALİYET O KADAR AZ

Moda dünyasında genel bir kural var: “Marka ne kadar büyükse, üretim maliyeti o kadar düşük olur.”

Serbest denim tasarımcısı Jacqueline Diane, “Birçok fabrika, markalardan 'birim başına' ücret alır. Bir marka ne kadar çok sipariş verirse, üretim maliyeti de o kadar düşer” diye açıklıyor.

Bu yüzden, büyük markalar küçük ölçekli lüks markalara kıyasla benzer kalitede kotları daha uygun fiyatlarla sunabiliyor.

Eğer az sayıda üretilmiş, özel tasarım kotlar ilginizi çekiyorsa, bunun için daha fazla ödeme yapmaya hazır olmalısınız.

'ETİK ÜRETİM' FİYATI YÜKSELTİYOR

Sorumluluk sahibi markaların ürettiği kot pantolonlar genellikle daha pahalı. Bunun nedeni, yalnızca adil ücret politikaları değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik uygulamaları.

Örneğin, çevreye zarar vermeyen boyalar kullanan veya su tüketimini azaltan şirketler, bu ek maliyetleri fiyatlara yansıtıyor. Ancak, pahalı bir kot pantolonun her zaman etik ve sürdürülebilir olduğu anlamına gelmediğini unutmamak lazım.

Bu noktada tüketiciler olarak sertifikalara ve markaların sürdürülebilirlik taahhütlerine göz atmak önemli.

‘MARKA’YA NE KADAR ÖDÜYORSUNUZ?

Kalite ve işçiliğin yanı sıra marka değeri de fiyat belirlemede büyük rol oynuyor. Ancak yüksek fiyat her zaman daha iyi kalite anlamına gelmiyor.

Birçok lüks marka, aslında orta segmentteki kotlarla aynı fabrikalarda, benzer tekniklerle üretiliyor. Ancak tasarımcı markalar, pazarlama bütçeleri, defileler ve mağaza kiraları gibi ek maliyetleri de fiyatlarına yansıtıyor.

Özetle, bazen kaliteye değil, markanın prestijine ödeme yapmış oluyorsunuz.

KALİTENİN FİYATLA DOĞRU ORANTILI OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Kaliteli bir kot pantolon almak istiyorsan, aşağıdaki unsurlara dikkat edebilirsiniz:

Kumaş kalitesi: Daha kalın ve ağır denim, genellikle daha yüksek kaliteli anlamına geliyor.

Dikiş detayları: Dikişlerin sık, düzgün ve kalın ipliklerle yapılmış olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Katlanma şekli: İyi bir kot pantolon katlandığında belirgin ve temiz bir kat oluşturmalı.

Boya kalitesi: Kot pantolonu elinizle incelediğinizde, elinize boya bulaşıyorsa, bu düşük kaliteli bir boyama işlemine işaret edebiliyor.

Sürdürülebilirlik: Markanın üretim sürecini ve sertifikalarını kontrol etmek kaliteyi anlamak için iyi bir yöntem.

*Yazının görselleri Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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İşte haftanın kültür sanat ajandası
Bu hafta Oscar ödülü alan filmler yeniden vizyona girerken, yılın en çok merak edilen filmlerinden kara komedi – bilim kurgu tarzındaki "Mickey 17" de vizyona girdi. Roma imparatorluğuna meydan okumaya cüret eden bir kadının hikayesinin anlatıldığı "Boudica" da hatanın öne çıkan filmlerinden. Baraj inşaatı gerekçesi ile boşaltılan köylerinde kalarak inatla ve sabırla eğitim almak isteyen çocuklar ve onlara örnek olan Çiğdem'in hikâyesinin anlatıldığı "Çiğdem" filmi öne çıkan yerli filmler arasında yer alıyor. Ozi: Doğanın Koruyucusu da haftanın animasyon filmi. 'Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler' tiyatro oyunu 17 Mart'ta Fişekhane'de, Cihat Tamer ve Zihni Göktay ile "Bir Varmış Bir Yokmuş" 9 Mart'ta Akatlar Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Cemal Reşit Rey'de 2 konser bu haftanın önerileri arasında. Emin Fındıkoğlu'nun caz topluluğu ile konseri 10 Mart'ta, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yılı anısına 11 farklı beste ilk kez 12 Mart'ta CRR'de olacak. Emel Sayın'dan 8 Mart Kadınlar Günü Konseri Zorlu PSM'de. Yasemin Baydar ve Birol Demir'den oluşan :mentalKLINİK'in 'Dehşetli Güzel' adını verdikleri performansları Markiz Pastanesi'nde 16 Mart'a kadar olacak. Belkıs Balpınar'ın 'Zamanla Dokunanlar' sergisi 27 Nisan'a kadar Anna Laudel'de. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.
Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
Ticaret Bakanlığı YouTube kanalında örtülü bir şekilde Kent Lokantası reklamı yaptığı iddiasına ilişkin Vedat Milor'dan yazılı açıklama talep etti
Vücutta yeterli değilse sayısız hastalığa sebep oluyor!
Sabahları yorgun uyanıyor, kas ağrılarınızdan şikayet ediyor ya da ruh halinizde sürekli bir düşüş mü hissediyorsunuz? Bunun nedeni, vücudunuzun yeterli D vitamini almıyor olması olabilir. Günümüzde pek çok kişi, farkında olmadan D vitamini eksikliğiyle mücadele ediyor ve bu durum uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Peki, D vitamini eksikliği nasıl belirlenir ve hangi yollarla giderilebilir? İşte bilmeniz gerekenler...