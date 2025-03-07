Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftarında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan esnaf ve sanatkârlara seslendiği konuşmasında "Hazineden yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf ve sanatkar kredi limitini 750 bin liradan, 1 milyon liraya yükseltiyoruz. İş yeri edinme ve ticari araç edinme esnaf kredi limitini 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkarıyoruz. Ticari araç edinme kredisinde sıfır araç yanında 0-5 yaş araçları da kredi için dahil ediyoruz. 2002'den bu yana esnafımıza sağladığımız indirimli kredilerin toplamı 582 milyar lirayı aştı. 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nı bu yıl içerisinde devreye alıyoruz. Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında bugüne kadar 773 kooperatifin 826 projesine 111 milyon lira tutarında hibe desteği sağlama kararı aldık" ifadelerini kullandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Esnaf ve sanatkârlık herşeyden önce emek ve bereket gerektirir. El emeğinin göz nuru ile buluşması demektir. Esnaf ve sanatkârlık alın teri dökerken kul hakkını gözetmek, nizam ve geleneği muhafaza etmek demektir. Dayanışma, saygı, diğergamlığı ön planda tutmak demektir. Ahilik yemini ile esnaf ve sanatkârlarımız çalışmayı bir ibadet sayan anlayışla işini yapacağına, halka hizmet edeceğine, cömertlik, dürüstlük, hoşgörü, güven, sevgi, sabır, dostluk, sabır, adalet, kanaatkârlık ilkeleri ve komşuluk ilkelerine bağlı kalacağına, eline, diline, beline gözüne sahip çıkacağına, ölçü ve tartıda doğruluktan şaşmayacağına, helalinden kazanıp, haram lokma yemeyeceğine, namusu, izzeti, onuru ve elbette kutsal değerleri üzerine söz verirlermiş.

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"ESNAFLIĞIN NE DEMEK OLDUĞUNU İYİ BİLİRİM"

Bu ahlaki değerlerle ticaret yapan evlatlarına bırakacağı en büyük mirası helalinden kazanmak olarak gören tüm esnaf kardeşlerimizle bizler de iftihar ediyoruz. Ahilik yeminindeki umdelere dört elle sarılacağınaza, milli benliğinizde vücut bulmuş bu kültürle ilelebet yaşayacağına yürekten inanıyorum. Siyasete atılmadan evvel hem ücretli olarak çalışmış hem kendi işini yapmış bir kardeşiniz olarak esnaflığın ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Esnaf ve sanatkârlarımız ne kadar güçlü olursak devlet ve millet olarak biz de zemine o derece sağlam basarız. Esnafımız kendini ne kadar güvende hissederse milletimiz de kendini o kadar güvenli hisseder.

"15 TEMMUZ İHANETİNE BİRLİKTE KARŞI KOYDUK" Esnaf bu ülkenin taşıyıcı kolonudur. Esnaf bu milletin dirlik ve kardeşliğinin teminatıdır. Ticari hayatımızın lokomotifi, öncüsü en önemli unsurudur. Milletimiz ne zaman dara düşmüşse imdadına ilk koşanlar esnaf kardeşlerimiz olmuştur. Ahilik geleneğinin günümüzdeki temsilcileri olan esnaf ve sanatkârlarımız ülkemizin aldığı keskin virajlarda devletinin yanında, milletimizin arkasında durmuştur. Birileri mülteci düşmanlığı yaparken, Suriye'deki eski rejimin zulmünden kaçıp, ülkemize sığınan Suriyeli mazlumlara sizler iş verdiniz, meslek öğrettiniz, ensar ruhuyla her birini koruyup, kolladınız. Birileri darbe girişimini keyif kahvesi eşliğinde televizyonda izlerken 15 Temmuz ihanetine milletimizle birlikte sizler karşı koydunuz. "DESTEĞİNİZİ VE DUANIZI HİÇBİR ZAMAN EKSİK ETMEDİNİZ" Deprem turistleri sadece reklam peşinde koparken, asrın felaketinin açtığı yaralarımıza sizler yardımcı oldunuz. Gazze, Somali, Lübnan, Sudan, Asya, Afrika'da nerede sıkıntı, zulüm, kıtlık varsa sizler yardım ettiniz. Rabbim sizden razı olsun diyorum. Türkiye'nin 22 yıldır sürdürdüğü ekonomik bağımsızlık mücadelesinde sizleri daima yanımızda bulduk. Desteğinizi ve duanızı hiçbir zaman eksik etmediniz. Sizi temsil eden siyasi iradeye güçlü şekilde sahip çıktınız. Ortalığa dökülen felaket tellallarına rağmen Türkiye'nin ekonomik potansiyeline ve geleceğine yürekten inandınız. Esnaflarımızın oynadığı rolü her zaman takdirle karşıladığımızı bilmenizi istiyorum. "BİRLİKTE ÇALIŞARAK FIRSATÇILARA NEFES ALDIRMAYACAĞIZ" Sizlerden özellikle son yıllarda ticaret hayatımızı zehirleyen fırsatçılara aman vermemenizi rica ediyorum. Etiket oyunlarıyla, fahiş fiyat artışlarıyla vatandaşın cebine el uzatan bu tamahkârlara Ahi kültürüyle yetişmiş esnaf kardeşlerimin meydanı terk etmemesi gerekiyor. Ticaret erbabının itibarı sermayesinden önemli ve değerlidir. İtibarınızı zedeleyenleri öncelikle siz denetlemeli, içinizde barındırmamalı ve ayıklamalısınız. Sizler bir taraftan devlet olarak bizler diğer taraftan beraberce çalışarak inşallah fırsatçılara nefes aldırmayacağız. Enflasyonla mücadelemize de zarar veren bu marazla mücadelemizi sizinle dayanışma içinde, kararlılıkla yürüteceğiz. "750 BİN LİRADAN 1 MİLYON LİRAYA YÜKSELTİYORUZ" Kısa süre önce açıklanan enflasyon, büyüme ve istihdam rakamları doğru yolda olduğumuzu bir kez daha teyit etti. Yüzde 3,2'lik büyüme oranıylma 2024 yılını kapattık. Enflasyondaki gerileme Şubat ayında da devam etti. Merkez Bankamız dün aldığı faiz kararıyla doğru yönde bir adım daha attı. Biraz daha sabredecek inşallah çok daha iyi yerlerde olacağız. En büyük sorunlar arasında yer aran finansmana erişim problemini, mali imkanlarımızı daha da geliştirerek, kooperatif ve Halkbank'ı güçlendirerek çözüme kavuşturduk. Hazine'den yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf ve sanatkârlı kredi limitlerini 750 bin liradan 1 milyon liraya yükseltiyoruz. İşyeri ve ticari amaç edinme kredi limitini 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkartıyoruz.

"FİNANSMAN MALİYETİNİ YÜZDE 25'E DÜŞÜRÜYORUZ" Sıfır araç yanında 0+5 yaş araçlarını da kredi için dahil ediyoruz. TEZKOP kefaletiyle Halkbank'ın esnaf ve sanatkârlarımız için sunduğu finansman maliyetini yüzde 29'dan yüzde 25'e düşürüyoruz. Böylelikle esnaf ve sanatkârlarımızın önemli beklentilerinden birini daha karşılamış oluyoruz. 2016 yılında uygulamaya geçirdiğimiz sıfır maliyetli işletme kredileriyle bugüne kadar 248 girişimci esnafa toplam 17,4 milyon lira 736 genç girişimciye 136,4 milyon lira, 264 kaybolmaya yüz tutmuş meslek erbabına toplam 15,7 milyon lira tutarında kredi desteği sunduk. 2017'de devreye aldığımız 6 bin esnafımıza 3,6 milyar lira iş yeri edindirme kredisi 7 bin 710 esnafımıza ise 4,8 milyar lira tutarında taşıt edindirme kredisi sağladık. "KREDİ TAKSİTLERİNİ ERTELEYİP BORÇLARI YAPILANDIRDIK" Kredilerin yüzde 60'lara yaklaşan faiz oranı yüzde 29'lar seviyesine indi. Bununla da yetinmedik, belirli dönemlerde yüzde 4,5'a varan oranlarla esnaflarımıza kredi kullandırdık. Kesintilerde önemli indirimlere gittik. 2002'de esnaf kredilerinin faiz oranlarının yüzde 20'sini subvanse eden Hazinemiz bugün bu kredilerin yüzde 50'sini destekliyor. 2002'den bugüne esnafımıza sağladığımız indirimli kredilerin toplamı 582 milyar lirayı aştı. 2023-2024 ve 2025 yıllarının ilk aylarında kullanılan kredi 300 milyar lirayı buldu. Tüm dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgının sağlık boyutunu değil ekonomik yönününü de en iyi yöneten ülkelerden biri olduk. Muhalefetin kontak kapattırmak için sabah akşam üzerimize geldiği günlerde biz böyle yanlışa asla girmedik. Esnaf ve sanatkârlarımıza 9 milyar lira tutarında hibe desteği sağladık. Kredi taksitlerini erteledik, gecikmiş borçları yapılandırdık. Mali sicil affı ile ticaret erbabımızın elini rahatladık. "111 MİLYON LİRA TUTARINDA HİBE DESTEĞİ SAĞLADIK" 53 binden fazla canımızı kaybettiğimiz asrın felaketinde 42 bin işyeri kullanılamaz hale geldi. İşleri ve işyerleri zarar gören 27 bin esnafımıza faiz indirimli kredi kullandırdık. Kooperatifler aracılığıyla depremzede esnafımızın yanında olduk. Konut ve işyerlerimizi tamamladıkça hak sahiplerimize teslim ediyoruz. 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nı bu yıl içinde devreye alıyoruz. BM tarafından 'Uluslararası Kooperatifler Yılı' olarak ilan edilen 2025 senesinde bu tür çalışmalara hız vereceğiz. Tedarik ve dağıtım kooperatifçiliğini geliştirerek esnaf ve sanatkârlarımızın maliyetlerini önemli ölçüde düşürmek istiyoruz. Kooperatiflerin desteklenmesi programı kapsamında 773 kooperatifimizin 826 projesine toplam 111 milyon lira tutarında hibe desteği sağlama kararı aldık.

"KADINLAR GÜNÜNÜZÜ KUTLUYORUM" Destek limitlerimizin artırılması için yoğun şekilde çalışıyoruz. Kadın kooperatiflerinin kurulması ve girişimciliğini tespit ettik. Bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüzü şimdiden tebrik ediyorum. Hem de 2025 Kooperatifler Yılı'nın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İftar soframızı şereflendiren her bir kardeşimize bir kez daha teşekkür ediyorum.