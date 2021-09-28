Mobilden kredi başvurusu kâbusu oldu!

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, kredi çekmek isteyen bir emekli, telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu. Aracını yenilemek mobil bankacılık üzerinden kredi başvurusunda bulunan emekli vatandaş, adına çekilen 45 bin lirayı dolandırıcıya kaptırdı.
Emekli Hasan Süngü, geçen hafta aracını yenilemek için emekli maaşını aldığı bankaya mobil bankacılık hizmetleri üzerinden kredi başvurusunda bulundu. Hasan Süngü, başvurusunun ardından kendisini arayan şahsa kimlik bilgilerini ve telefonuna gelen onay mesajlarını söyledi. Telefonu kapattıktan sonra hesabından 45 bin TL havale edildiğini gören Süngü, hayatının şokunu yaşadı.
'KREDİMİN ONAYLANDIĞINI VE BİRKAÇ İŞLEM YAPILMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ'
Hasan Süngü, olayı şöyle anlattı: "Çalıştığım bankanın mobil uygulaması üzerinden 100 bin TL kredi talebinde bulundum. Daha sonra H.K. adlı bir kişi beni arayarak kredimin onaylandığını fakat birkaç işlem yapılması gerektiğini söyledi. Kimlik bilgilerimi ve telefonuma gelen onay mesajlarını bu kişiye söyledim. Mobil uygulamaya tekrar girdiğimde kredi kartı limitimin 20 bin TL'ye çıktığını ve bu tutarın H.K.'nın hesabına havale yapıldığını gördüm. Ayrıca ön onayda bekleyen 25 bin TL'lik kredimin de bu şahsın hesabına yattığına dair telefonuma mesaj geldi."
'HİÇ GÖRMEDİĞİM BİR PARA BU, ÖDEYECEK GÜCÜM YOK'
Dolandırıldığını anlayınca bankanın genel merkezini aradığını söyleyen Süngü, "Bankanın genel merkezini aradığımda hesabımdan çıkan paranın H.K. adlı bir şahsa yattığını ve bana gelen mesajların onay mesajı olduğunu öğrendim. Hesap ekstrelerim ile birlikte savcılığa giderek H.K.’dan şikayetçi oldum. Hiç görmediğim bir para bu, ödeyecek gücüm yok" dedi.
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