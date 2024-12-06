Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: MİT'ten terör örgütü PKK'ya bir darbe daha!

        MİT'ten terör örgütü PKK'ya bir darbe daha!

        MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye'deki sözde sorumlularından Serhat Özmen'i yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 16:07 Güncelleme: 06.12.2024 - 16:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        MİT'ten terör örgütü PKK'ya bir darbe daha!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK’nın Suriye’deki istihbarat yapılanması sözde sorumlularından 'Yılmaz' kod adlı Serhat Özmen'i yurt dışında yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

        DHA'nın haberine göre MİT, PKK/KCK'lı Serhat Özmen'i, yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdi. PKK/KCK’ya 2014 yılında katılan Serhat Özmen’in, birçok bölgede silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

        Terörist Özmen, 2018’de örgütün istihbarat kadrolarına katıldı. Suriye’de örgütün istihbarat çalışmalarında sorumlu seviyede faaliyet yürüten PKK/KCK’lı Özmen'in, 2023 yılı başından itibaren örgütün Irak’taki istihbarat yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Almanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Almanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Meteoroloji'den bugün ve yarın 3 kente uyarı!
        Meteoroloji'den bugün ve yarın 3 kente uyarı!
        Şef Somer Sivrioğlu'na 5.5 yıl hapis cezası!
        Şef Somer Sivrioğlu'na 5.5 yıl hapis cezası!
        'İmar hakkı aktarımı' ne getiriyor?
        'İmar hakkı aktarımı' ne getiriyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şam'a doğru ilerleyiş var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şam'a doğru ilerleyiş var
        F.Bahçe ve Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası kararı!
        F.Bahçe ve Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası kararı!
        27 yıllık dönemin sonu
        27 yıllık dönemin sonu
        Suriye'de birçok cephede savaş sürüyor
        Suriye'de birçok cephede savaş sürüyor
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        Yayaların üzerine sürdü! Linçten polis kurtardı
        Yayaların üzerine sürdü! Linçten polis kurtardı
        Konum vergisinde üçleme: “İzin-ruhsat-harç” 
        Konum vergisinde üçleme: “İzin-ruhsat-harç” 
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        "2021’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        "2021’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2 liralık boşanma davası
        2 liralık boşanma davası
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        "Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz artıyor"
        "Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz artıyor"
        Habertürk Anasayfa