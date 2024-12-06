MİT'ten terör örgütü PKK'ya bir darbe daha!
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye'deki sözde sorumlularından Serhat Özmen'i yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK’nın Suriye’deki istihbarat yapılanması sözde sorumlularından 'Yılmaz' kod adlı Serhat Özmen'i yurt dışında yakalayarak Türkiye’ye getirdi.
DHA'nın haberine göre MİT, PKK/KCK'lı Serhat Özmen'i, yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdi. PKK/KCK’ya 2014 yılında katılan Serhat Özmen’in, birçok bölgede silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Terörist Özmen, 2018’de örgütün istihbarat kadrolarına katıldı. Suriye’de örgütün istihbarat çalışmalarında sorumlu seviyede faaliyet yürüten PKK/KCK’lı Özmen'in, 2023 yılı başından itibaren örgütün Irak’taki istihbarat yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtildi.