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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: MİT'ten PKK'ya bir darbe daha!

        MİT'ten PKK'ya bir darbe daha!

        Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği ortak operasyon sonucu, PKK/KCK terör örgütünün Portekiz yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Serdar Tunagür yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 13:13 Güncelleme: 17.11.2024 - 13:31
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        MİT'ten PKK'ya bir darbe daha!
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        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği ortak operasyonla, PKK/KCK terör örgütünün Portekiz yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Serdar Tunagür yakalandı.

        Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, yapılan istihbari çalışmalar sonucu Serdar Tunagör'ün, Portekiz'de PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere aktif katılım sağladığı tespit edildi.

        Geçmiş dönemde PKK/KCK adına kırsal alanda ve Mahmur kampında faaliyet yürüten Tunagür, istihbarat birimlerinin uzun süredir takibi altındaydı.

        İstanbul'da bulunduğu tespit edilen PKK/KCK'lı Serdar Tunagür, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Tunagür, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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