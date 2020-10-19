AA

Libya el-Ahrar televizyon kanalının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ülkenin doğusundaki Tobruk kentinden iki balıkçı ile bir süreliğine iletişim kesildi.

AA'nın haberine göre, iletişim kurulamayan balıkçıların cansız bedenlerinin Mısır sınırı yakınlarındaki Jabub çölünde bulunduğu kaydedildi. Güvenlik kaynağı, çadırlarını Libya sınırları içinde kuran balıkçıların, Mısır sınırına yanlışlıkla yaklaştığını ve bu ülkenin savaş uçaklarının hedefi olduğunu belirtti.

Libya ve Mısır resmi makamlarından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.