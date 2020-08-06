DHA

Konya'da, bu sabah saat 02.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Kavakaltı Sokak üzerinde bulunan bir işyerinde, kan donduran bir olay meydana geldi. İddialara göre, Aziz Uyar (32) ile kardeşi Adnan Uyar (30) telefon ile konuştuğu sırada aralarında miras meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma üzerine Aziz Uyar, yaşadığı köyden kardeşi Adnan Uyar’ın iş yerine geldi.

SIRTINDAN VURUP KAÇTI

DHA'da yer alan habere göre burada çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Adnan Uyar abisi Aziz Uyar’ı tüfekle sırtından vurarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerine gelen sağlık ekipleri, Aziz Uyar’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili inceleme yapan polis, kaçan şüpheli Adnan Uyar’ı yakalamak için çalışma başlattı.