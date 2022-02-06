Miras katliamı! Kız kardeşi ile eniştesini öldürdü

İHA

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, miras nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunan İzzet D., kız kardeşi Aysel Yaşar (41) ve eniştesi İbrahim Yaşar (45) ile sokakta tartışmaya başladı.

İHA'nın haberine göre, tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce İzzet D., üzerinde taşıdığı silahla kız kardeşi Aysel Yaşar ve eniştesi İbrahim Yaşar’a ateş açtı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Ağır yaralanan çift, çağrılan ambulansla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların müdahale ettiği çift kurtarılamayarak hayatını kaybederken, İzzet D. ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, mahallede önlem alarak kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.